HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Alami Gegar Otak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |22:50 WIB
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Alami Gegar Otak!
Justin Hubner mengalami gegar otak saat membela Wolverhampton Wanderers U-21 vs Aston Villa U-21. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengalami gegar otak. Kabar itu disampaikan Justin Hubner di stories Instagram-nya yang eksklusif @justinhubner5.

“Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama empat minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali,” kata Justin Hubner di stories Instagram-nya yang eksklusif, Okezone mengutip dari @lingkarfootball.

Justin Hubner mengalami gegar otak. (Foto: Instagram/@lingkarfootball)

Justin Hubner kesulitan menit tampil bersama sang klub musim ini, Wolverhampton Wanderers U-21. Pernah dalam rentang Agustus-November 2024, bek 20 tahun ini hanya main satu kali, tepatnya saat Wolverhampton Wanderers U-21 kalah dari Arsenal U-21 di lanjutan Premier League 2 2024-2025 pada 23 Agustus 2024.

Di sisi lain dari Agustus-November 2024, Justin Hubner mencatatkan jumlah tiga penampilan bersama Timnas Indonesia. Bek berkaki kidal ini bermain saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0, serta ketika dihajar Jepang 0-4 dan menang 2-0 atas Arab Saudi.

Sekira dua pekan lalu, Justin Hubner membuat heboh jagat maya. Ia mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 dalam waktu dekat karena kecewa jarang dimainkan.

Uniknya setelah Justin Hubner mengeluarkan pernyataan di atas, bek berdarah Indonesia-Belanda ini langsung rutin dimainkan pelatih Wolverhampton Wanderers U-21. Ia bermain full saat Wolverhampton Wanderers U-21 kalah 0-1 dari Valencia B tengah pekan lalu, serta mentas 93 menit saat sang tim menang 4-0 atas Aston Villa di lanjutan Premier League 2 2024-2025 akhir pekan lalu.

