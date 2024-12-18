Hasil Babak Pertama Timnas Filipina vs Vietnam di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Sengit, Skor Masih Imbang Tanpa Gol!

HASIL babak pertama Timnas Filipina vs Vietnam di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Laga yang berjalan sengit ini membuat skor masih 0-0 hingga akhir babak pertama.

Duel Timnas Filipina vs Vietnam dalam lanjutan Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 digelar di Rizal Memorium Stadium, Manila, pada Rabu (18/12/2024) malam WIB. Kedua tim sama-sama punya peluang mencetak gol dalam laga ini, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah terjadi sejak awal laga. Meski berlaga di hadapan suporter Filipina, Vietnam tampak tak gentar.

Terbukti, Bui Vi Hao cs bisa terus melancarkan serangan intens ke gawang Filipina. Tetapi, gawang Filipina yang dikawal Patrick Phillip masih terjaga dengan ketat hingga tak bisa dibobol Vietnam.

Di tengah intensnya serangan Vietnam, Filipina juga turut melancarkan serangan ke lini pertahanan tim tamunya itu. Tetapi senasib dengan Vietnam, mereka juga tak kunjung bisa mencetak gol.

Padahal, Filipina begitu membutuhkan kemenangan dalam laga ini demi menjaga asa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Pasalnya kini, mereka baru mengemas 2 poin sehingga masih duduk di urutan keempat pada klasemen sementara.

Tetapi, hingga akhir laga babak pertama, tak ada gol yang tercipta. Skor kacamata pun menghiasi papan skor hingga peluit panjang tanda akhir laga babak pertama dibunyikan wasit.