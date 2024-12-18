Segini Harta Kekayaan Madam Pang, Ketum Federasi Sepakbola Thailand dan Presiden Klub Port FC

SEGINI harta kekayaan Madam Pang, Ketua Umum (Ketum) Federasi Sepakbola Thailand (FAT) dan juga Presiden klub Port FC yang berselisih paham dengan pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii.

Perselisihan ini terjadi usai laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024 antara Timnas Thailand vs Timnas Malaysia yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (14/12/2024). Perselisihan ini terjadi berkaitan dengan prosesi lap of honour.

Tepat setelah laga, para pemain Thailand berjalan mengelilingi lapangan untuk menyapa para suporter. Akan tetapi, sebelum prosesi tersebut Masatada Ishii terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan menginginkan para pemainnya segera masuk ke ruang ganti dan beristirahat.

Namun di lain sisi, Madam Pang meminta para pemain untuk tetap melakukan lap of honour. Hal ini demi bisa menghargai ribuan penonton yang sudah hadir mendukung pasukan gajah perang di Piala AFF 2024.

Beruntungnya, perselisihan ini tidak berbuntut panjang. Diketahui Masatada Ishii telah memohon maaf kepada Madam Pang. Meski belum berbicara secara langsung, namun melalui Line ia menyampaikan permintaan maafnya yang tulus.

Nualphan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang memang bukan tokoh sembarang di dunia sepakbola Thailand. Ia sempat menjadi seorang manajer di Timnas Thailand, dan sekarang ia menjabat sebagai Presiden Federasi sepakbola Thailand.