Shin Tae-yong Emosi Disuruh Bandingkan Timnas Vietnam Era Kim Sang-sik dengan Philippe Troussier

PHU THO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menolak menjawab ketika ditanya perbedaan yang dirasakan saat melawan Vietnam era Kim Sang-sik dengan Philippe Trousier. Menurut STY, perbandingan itu tak diperlukan dan tidak masuk akal, toh jarak Timnas Indonesia melawan Vietnam era Troussier dengan Kim Sang-sik juga terpantau jauh.

Seperti yang diketahui, Vietnam akhirnya berhasil memutus rangkaian hasil buruk melawan Tinas Indonesia saat kedua tim berjumpa dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Phu Tho Provincial Stadium, Minggu (15/12/2024) malam WIB. Mereka menang tipis 1-0 melawan skuad muda Tim Merah-Putih lewat gol tunggal Nguyen Quang Hai pada menit 77.

Ini menjadi kemenangan pertama The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- atas Indonesia dalam empat laga terakhir. Dalam tiga pertandingan sebelumnya saat masih di bawah asuhan Philippe Trousier, mereka selalu tumbang dari Skuad Garuda hingga membuat pelatih asal Prancis itu dipecat.

Kini, dalam pertemuan pertama kontra Indonesia di bawah asuhan Kim Sang-sik, Vietnam langsung bisa mengalahkan Indonesia. Namun, saat ditanya soal perbedaan Vietnam sekarang dengan era Philippe Trousier, STY ogah membandingkannya.

"Membandingkan tim Vietnam saat ini dan 9 bulan lalu tidak diperlukan. Saya pikir melakukan perbandingan itu tidak masuk akal,” kata Shin Tae-yong dilansir dari Dantri, Rabu (18/12/2024).