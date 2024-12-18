Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Cagliari di 16 Besar Coppa Italia 2024-2025: Menang 4-0, Bianconeri Tantang Empoli di Perempatfinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |06:21 WIB
Hasil Juventus vs Cagliari di 16 Besar Coppa Italia 2024-2025: Menang 4-0, <i>Bianconeri</i> Tantang Empoli di Perempatfinal
Juventus menang 4-0 atas Cagliari di 16 besar Coppa Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

TURINJuventus berhasil menang telak atas Cagliari di 16 besar Coppa Italia 2024-2025, pada Rabu (18/12/2024) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu menang dengan skor 4-0.

Berkat kemenangan itu, Juventus pun berhak lolos ke babak perempatfinal. Mereka sudah ditunggu Empoli yang sebelumnya mampu mengalahkan Fiorentina di babak 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Juventus tampil gahar sejak babak pertama. Namun, fans Juventus harus menunggu hingga babak pertama nayris berakhir untuk melihat gol pertama Bianconeri di laga tersebut.

Tepatnya gol pertama Juventus terjadi di menit 44 berkat aksi Dusan Vlahovic. Lalu, tiga gol sisanya tercipta di babak kedua.

Juventus vs Cagliari (instagram/cagliaricalcio)

Teun Koopmeiners mengawali pesta gol Juventus di babak kedua lewat aksinya di menit 53. Setelahnya giliran Francisco Conceicao yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80 dan ditutup oleh Nicolaz Gonzales pada menit 89.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/47/3139040/bologna_juara_coppa_italia_2024_2025-G746_large.jpg
Hasil AC Milan vs Bologna di Final Coppa Italia 2024-2025: Menang 1-0, I Rossoblu Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/47/3133305/hasil_inter_milan_vs_ac_milan_di_semifinal_coppa_italia_2024_2025-ozVS_large.jpg
Hasil Inter Milan vs AC Milan di Semifinal Coppa Italia 2024-2025: Menang 3-0, Rossoneri Melaju ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/47/3117663/juventus_vs_empoli-C8cD_large.jpg
Hasil Juventus vs Empoli di Perempatfinal Coppa Italia 2024-2025: Kalah Adu Penalti, Bianconeri Gagal ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/47/3117347/inter_milan_vs_lazio-meG8_large.jpg
Hasil Inter Milan vs Lazio di Perempatfinal Coppa Italia 2024-2025: Menang 2-0, Nerazzurri Tantang AC Milan di Semifinal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659543/sinergi-ffi-dan-pemprov-dki-jakarta-siap-sukseskan-afc-futsal-asian-cup-2026-dog.webp
Sinergi FFI dan Pemprov DKI: Jakarta Siap Sukseskan AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/divock_origi_resmi_berpisah_dengan_ac_milan_foto.jpg
Tak Sesuai Harapan, AC Milan Resmi Putus Kontrak Divock Origi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement