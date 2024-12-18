Hasil Juventus vs Cagliari di 16 Besar Coppa Italia 2024-2025: Menang 4-0, Bianconeri Tantang Empoli di Perempatfinal

Juventus menang 4-0 atas Cagliari di 16 besar Coppa Italia 2024-2025. (Foto: Instagram/juventus)

TURIN – Juventus berhasil menang telak atas Cagliari di 16 besar Coppa Italia 2024-2025, pada Rabu (18/12/2024) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu menang dengan skor 4-0.

Berkat kemenangan itu, Juventus pun berhak lolos ke babak perempatfinal. Mereka sudah ditunggu Empoli yang sebelumnya mampu mengalahkan Fiorentina di babak 16 besar.

BACA JUGA: Erick Thohir Bangga Timnas Indonesia Mendunia Usai Jay Idzes Cetak Gol ke Gawang Juventus di Liga Italia

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Juventus tampil gahar sejak babak pertama. Namun, fans Juventus harus menunggu hingga babak pertama nayris berakhir untuk melihat gol pertama Bianconeri di laga tersebut.

Tepatnya gol pertama Juventus terjadi di menit 44 berkat aksi Dusan Vlahovic. Lalu, tiga gol sisanya tercipta di babak kedua.

Teun Koopmeiners mengawali pesta gol Juventus di babak kedua lewat aksinya di menit 53. Setelahnya giliran Francisco Conceicao yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80 dan ditutup oleh Nicolaz Gonzales pada menit 89.