Hasil Inter Milan vs Lazio di Perempatfinal Coppa Italia 2024-2025: Menang 2-0, Nerazzurri Tantang AC Milan di Semifinal

MILAN – Inter Milan memastikan diri lolos ke semifinal Coppa Italia 2024-2025 usai menang atas Lazio di babak perempatfinal pada Rabu (26/2/2025) dini hari WIB. Bermain di Giuseppe Meazza, Milan, Italia, tim berjuluk Nerazzurri itu tepatnya menang dengan skor 2-0.

Pertandingan perempatfinal Coppa Italia 2024-2025 hanya berlangsung satu leg saja. Inter pun memanfaatkan momen tersebut dengan baik, terutama karena berstatus sebagai tim tuan rumah.

Dua gol kemenangan Inter pun dicetak oleh Marko Arnautovic pada menit ke-39 dan lewat tendangan penalti Hakan Calhanoglu di menit ke-77. Dua gol itu sudah cukup untuk membuat Inter menang 2-0 atas Lazio.

Dengan kemenangan itu, Inter lolos ke semifinal Coppa Italia 2024-2025, sedangkan Lazio dipastikan gugur. Selanjutnya, Inter akan melawan tetangganya, yakni AC Milan di semifinal Coppa Italia 2024-2025.

Laga semifinal Coppa Italia 2024-2025 akan berlangsung dua leg. Leg pertama Milan akan berstatus tim tuan rumah dan berlangsung pada 2 April 2025, sementara leg kedua digelar pada 23 April 2025.

Jalannya Pertandingan

Inter Milan vs Lazio. (Foto: Instagram/lazio)

Dalam laga Inter vs Lazio, pertarungan berlangsung sangat ketat. Lazio hanya unggul tipis dalam hal penguasaan bola, yakni 52 persen.

Namun, soal peluang gol, Lazio sejatinya jauh lebih unggul ketimbang Inter. Biancocelesti –julukan Lazio– mampu melepaskan 13 tembakan, di mana 6 di antaranya tepat ke gawang Inter.