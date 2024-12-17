Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Mendadak Turun, Nomor 1 Thom Haye Merosot Setengahnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |19:20 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Mendadak Turun, Nomor 1 Thom Haye Merosot Setengahnya!
Thom Haye, salah satu pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya menurun. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

SEBANYAK tiga pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya mendadak turun akan diulas Okezone. Laman yang biasa membahas harga pasar pemain, Transfermarkt, merilis market value terbaru para pemain yang eksis di kasta teratas sepakbola Belanda, Eredivisie.

Fullback kiri Timnas Indonesia yang bermain di NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, terpantau masih memiliki harga pasaran yang sama seperti sebelumnya, yakni 2,5 juta euro atau sekira Rp42,3 miliar.

Harga pasar yang sama juga dialami pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders, yang berada di angka 550 ribu euro atau setara Rp9,3 miliar. Namun, berbeda dengan tiga pemain Indonesia lain yang bermain di Eredivisie. Pemain-pemain ini justru mengalami penurunan harga pasar. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya mendadak turun:

3. Mees Hilgers (FC Twente)

Mees Hilgers

Mees Hilgers sempat menembus 10 juta euro atau setara Rp169,3 miliar pada Oktober 2024. Namun, karena berkali-kali cedera dari rentang November-Desember 2024, Mees Hilgers pun jarang main.

Akibatnya, harga pasar bek 23 tahun ini turun menjadi 9 juta euro atau sekira Rp152,4 miliar. Saat ini, Mees Hilgers pun sedang dalam pemulihan cedera yang dialami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659603/nilai-pasar-jay-idzes-meroket-tembus-rp197-miliar-qaz.webp
Nilai Pasar Jay Idzes Meroket, Tembus Rp197 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Persib Siap Hancurkan PSM ! Federico Barba Ungkap Strategi Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement