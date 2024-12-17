3 Pemain Timnas Indonesia yang Harga Pasarannya Mendadak Turun, Nomor 1 Thom Haye Merosot Setengahnya!

Thom Haye, salah satu pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya menurun. (Foto: Instagram/@thomhaye)

SEBANYAK tiga pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya mendadak turun akan diulas Okezone. Laman yang biasa membahas harga pasar pemain, Transfermarkt, merilis market value terbaru para pemain yang eksis di kasta teratas sepakbola Belanda, Eredivisie.

Fullback kiri Timnas Indonesia yang bermain di NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, terpantau masih memiliki harga pasaran yang sama seperti sebelumnya, yakni 2,5 juta euro atau sekira Rp42,3 miliar.

Harga pasar yang sama juga dialami pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders, yang berada di angka 550 ribu euro atau setara Rp9,3 miliar. Namun, berbeda dengan tiga pemain Indonesia lain yang bermain di Eredivisie. Pemain-pemain ini justru mengalami penurunan harga pasar. Siapa saja?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang harga pasarannya mendadak turun:

3. Mees Hilgers (FC Twente)





Mees Hilgers sempat menembus 10 juta euro atau setara Rp169,3 miliar pada Oktober 2024. Namun, karena berkali-kali cedera dari rentang November-Desember 2024, Mees Hilgers pun jarang main.

Akibatnya, harga pasar bek 23 tahun ini turun menjadi 9 juta euro atau sekira Rp152,4 miliar. Saat ini, Mees Hilgers pun sedang dalam pemulihan cedera yang dialami.