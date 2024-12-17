Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Singapura vs Thailand di Piala AFF 2024

LINK live streaming Timnas Singapura vs Thailand di Piala AFF 2024 dapat diklik di sini. Laga seru dalam lanjutan fase Grup A yang berlangsung di National Stadium, Singapura, pada Selasa (17/12/2024) pukul 19.30 WIB itu dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Ya, ajang Piala AFF 2024 berlanjut hari ini. Ada sejumlah pertandingan seru yang akan tersaji, salah satunya mempertemukan Timnas Singapura vs Thailand di matchday keempat Grup A Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Singapura dan Thailand saat ini sedang bersaing ketat di klasemen sementara Grup A. Keduanya sama-sama mengukir perjalanan manis di Piala AFF 2024 hingga kini sudah mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Tetapi, Thailand duduk di posisi puncak klasemen sementara Grup A, mengasapi Singapura. Pasalnya, pasukan Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- unggul selisih gol.

BACA JUGA: Ini Ramalan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak soal Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang Jadi Kenyataan

Thailand mencatatkan selisih gol +11. Sementara itu, The Lions -julukan Timnas Singapura- kini mencatatkan selisih gol +6.

Tak ayal, laga Singapura vs Thailand menarik untuk dinantikan karena bakal menentukan tim yang duduk di puncak klasemen Grup A. Tetapi, Thailand pastinya difavoritkan menang dalam pertandingan malam nanti.

Sebab, secara rekor pertemuan Thailand unggul jauh atas Singapura. Dalam lima laga terakhir yang dilakoni kedua tim saja, Thailand berhasil menyapu bersih kemenangan.

Kemenangan teranyar didapat Thailand saat menghadapi Singapura di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 11 Juni 2024. Laga yang digelar di Rajamangala National Stadium, Bangkok, itu dimenangkan Thailand dengan skor 3-1.