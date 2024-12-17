Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

SETELAH mengalami kekalahan 0-1 dari Vietnam di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia sekarang fokus mempersiapkan diri menghadapi Filipina yang disiarkan secara langsung di RCTI, pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Laga tersebut sangat krusial karena akan menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda ke semifinal.

Ya, laga Timnas Indonesia vs Filipina yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo nanti adalah laga untuk memastikan tiket ke semifinal turnamen yang kini dikenal sebagai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemenangan sudah cukup untuk membuat Garuda mendapatkan tiket tersebut.

Sebab saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua pada Grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin setelah tiga pertandingan. Pertandingan melawan Filipina menjadi kesempatan terakhir bagi Garuda untuk mengamankan posisi mereka.

Nantinya, kemenangan atas Filipina akan memberikan Timnas Indonesia memiliki 7 poin. Jumlah itu sudah cukup setidaknya untuk memastikan posisi runner-up di Grup B.

Kendati demikian, hasil imbang juga bisa membawa Timnas Indonesia ke semifinal asalkan di pertandingan lain, Myanmar vs Laos dan Myanmar vs Vietnam berakhir seri. Jadi, kans Garuda untuk lolos dari fase grup masih sangat terbuka lebar.

Saat ini, Shin Tae-yong dan staf pelatih pun sedang menganalisis data performa Filipina, mencari titik lemah dan strategi untuk mengatasi pertahanan mereka. Fokus utama adalah memanfaatkan kecepatan dan energi pemain muda Indonesia untuk menciptakan peluang gol sambil menjaga pertahanan tetap solid.