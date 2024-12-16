Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Serang Balik Suporter Malaysia: Pamer Gol Berkelas Jay Idzes ke Gawang Juventus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:18 WIB
Masyarakat Indonesia Serang Balik Suporter Malaysia: Pamer Gol Berkelas Jay Idzes ke Gawang Juventus
Masyarkat Indonesia serang balik suporter Malaysia dengan mengunggah gol Jay Idzes ke gawang Juventus (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia serang balik suporter Malaysia. Mereka memamerkan gol berkelas Jay Idzes ke gawang Juventus.

Hal ini sebagai balasan dari sindiran masyarakat Malaysia karena Indonesia yang belum memiliki trofi Piala AFF. Seperti diketahui, sejak bergulirnya turnamen ini, Indonesia hanya enam kali menjadi runner-up.

Jay Idzes mencetak gol di laga Juventus vs Venezia (Foto: Youtube/Serie A)

Baca Juga:
baca_juga

Berbeda dengan itu, Timnas Malaysia sudah mengoleksi setidaknya satu trofi Piala AFF yang diraih pada 2010. Kala itu, skuad Harimau Malaya mengalahkan Timnas Indonesia di final dengan agregat 4-2.

Karena merasa lebih baik dibanding Indonesia, masyarakat Malaysia pun beberapa waktu lalu menyindir Timnas Indonesia yang belum memiliki trofi Piala AFF. Melalui akun X @OneFootballM, mereka menyebut Tim Merah Putih tidak bisa.

"Sederhana tetapi mereka (Timnas Indonesia) tidak bisa," tulis akun tersebut dengan memasang foto Malaysia yang meraih gelar Piala AFF sebanyak 1 kali.

Namun hal tersebut tidak membuat suporter Indonesia panas. Sebab, Piala AFF bukan lagi turnamen yang diidamkan. Akan tetapi, level Skuad Garuda saat ini sudah berada di Asia dan akan menembus Piala Dunia.

Para pemain Timnas Indonesia pun bermain di Liga top Eropa seperti Jay Idzes yang bermain di Serie A. Terbaru, sang kapten baru saja mengukir sejarah dengan mencetak gol di Serie A saat menghadapi Juventus dalam giornata 16.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659233/timnas-futsal-indonesia-raih-emas-sea-games-2025-ketum-ffi-michael-victor-sianipar-berkat-dukungan-pssi-pvh.webp
Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025, Ketum FFI Michael Victor Sianipar: Berkat Dukungan PSSIÂ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement