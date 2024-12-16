Masyarakat Indonesia Serang Balik Suporter Malaysia: Pamer Gol Berkelas Jay Idzes ke Gawang Juventus

Masyarkat Indonesia serang balik suporter Malaysia dengan mengunggah gol Jay Idzes ke gawang Juventus (Foto: Instagram/@jayidzes)

MASYARAKAT Indonesia serang balik suporter Malaysia. Mereka memamerkan gol berkelas Jay Idzes ke gawang Juventus.

Hal ini sebagai balasan dari sindiran masyarakat Malaysia karena Indonesia yang belum memiliki trofi Piala AFF. Seperti diketahui, sejak bergulirnya turnamen ini, Indonesia hanya enam kali menjadi runner-up.

Baca Juga:

Berbeda dengan itu, Timnas Malaysia sudah mengoleksi setidaknya satu trofi Piala AFF yang diraih pada 2010. Kala itu, skuad Harimau Malaya mengalahkan Timnas Indonesia di final dengan agregat 4-2.

Karena merasa lebih baik dibanding Indonesia, masyarakat Malaysia pun beberapa waktu lalu menyindir Timnas Indonesia yang belum memiliki trofi Piala AFF. Melalui akun X @OneFootballM, mereka menyebut Tim Merah Putih tidak bisa.

"Sederhana tetapi mereka (Timnas Indonesia) tidak bisa," tulis akun tersebut dengan memasang foto Malaysia yang meraih gelar Piala AFF sebanyak 1 kali.

Namun hal tersebut tidak membuat suporter Indonesia panas. Sebab, Piala AFF bukan lagi turnamen yang diidamkan. Akan tetapi, level Skuad Garuda saat ini sudah berada di Asia dan akan menembus Piala Dunia.

Para pemain Timnas Indonesia pun bermain di Liga top Eropa seperti Jay Idzes yang bermain di Serie A. Terbaru, sang kapten baru saja mengukir sejarah dengan mencetak gol di Serie A saat menghadapi Juventus dalam giornata 16.