Adu Harga Pasaran Jay Idzes dengan Dusan Vlahovic, Bak Bumi dan Langit

ADU harga pasaran Jay Idzes dengan Dusan Vlahovic menarik untuk dibahas. Sebab, angkanya bak bumi dan langit.

Sosok Idzes kembali viral setelah mencetak gol cantik ke gawang Juventus sekaligus menandai gol pertamanya di Liga Italia. Sebab, ia juga sempat membawa Venezia unggul 2-1.

Pertandingan Juventus vs Venezia itu berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Hasil seri 2-2 membuat si Nyonya Tua gagal memetik poin penuh.

Idzes tampil luar biasa sepanjang 90 menit laga giornata 16 Liga Italia 2024-2025. Selain menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus, ia juga mencetak gol penting untuk Venezia di menit ke-83.

Sundulan Idzes yang memanfaatkan bola mati membawa Venezia unggul 2-1. Sayangnya, Juventus akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Dusan Vlahovic di menit kelima injury time.