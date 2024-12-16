Profil Peter Cklamovski, Pelatih Anyar Timnas Malaysia yang Pernah Menangkan Trofi Piala Asia!

PROFIL Peter Cklamovski, pelatih anyar Timnas Malaysia yang pernah memenangkan trofi Piala Asia akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) baru saja mengumumkan Peter Cklamovski sebagai pelatih anyar Timnas Malaysia pada Senin, (16/12/2024).

Mengutip dari laman resmi FAM, Peter Cklamovski ditargetkan membawa Timnas Malaysia lolos ke Piala Asia 2027 dan mengantarkan skuad Harimau Malaya menembus peringkat 100 dunia.

(Peter Cklamovski terpilih sebagai pelatih Timnas Malaysia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

“Mantan pelatih FC Tokyo Peter Cklamovski ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia. Ia diharapkan membawa Timnas Malaysia lolos ke Piala Asia 2027 dalam kualifikasi yang bergulir pada Maret 2025,” tulis laman resmi FAM.

Profil Peter Cklamovski

Peter Cklamovski lahir di Sydney, Australia pada 16 Oktober 1978. Ia memulai karier kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di salah satu klub Liga Yunani, Panachaiki.

Setelah menjadi asisten pelatih di Yunani, Peter Cklamovski beralih peran sebagai pelatih kebugaaran di beberapa klub Liga Australia Sebut saja Perth Glory, Adelaide United dan Melbourne Victory.

Setelah lima tahun (2009-2014) menjadi pelatih kebugaran, Peter Cklamovski diangkat sebagai asisten pelatih Timnas Australia. Saat itu ia menjadi tangan kanan dari pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Kolaborasi ini menghasilkan pencapaian manis kepada Timnas Australia. Pertama kalinya dalam sejarah Timnas Australia keluar sebagai juara Piala Asia 2015 setelah menang atas Korea Selatan di partai puncak.