BREAKING NEWS: Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Cetak Gol, Hasil Juventus vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Berakhir 2-2!

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes mencetak gol, hasil Juventus vs Venezia di Liga Italia 2024-2025 berakhir 2-2! Jay Idzes membuat bangga publik sepakbola Tanah Air. Selain menjadi orang pertama Indonesia yang bermain di Liga Italia, ia juga muncul sebagai pesepakbola pertama asal Tanah Air yang mencetak gol di kasta tertinggi sepakbola Negeri Piza.

Bermain sebagai starter dalam formasi 3-4-3 racikan Eusebio Di Francesco, Jay Idzes yang berusia 24 tahun tampil solid. Bek bertinggi badan 190 sentimeter ini beberapa kali menyulitkan lini depan Juventus yang diisi Dusan Vlahovic hingga Kenan Yildiz.

(Sundulan Jay Idzes meluncur mulus ke gawang Juventus. (Foto: YouTube/Footballduck)

Dari 90 menit berada di lapangan, aksi Jay Idzes di menit 83 jadi yang paling menarik perhatian. Menerima umpan dari Hans Nicoussi, sundulan Jay Idzes meluncur mulus ke gawang Juventus kawalan Michelle Di Gregorio.

Gol Jay Idzes membuat Venezia FC unggul 2-1 atas Juventus. Jika skor itu bertahan hingga laga usai, Bianconeri -julukan Juventus- akan merasakan kekalahan pertamanya musim ini di Liga Italia 2024-2025.

Beruntung, Juventus asuhan Thiago Motta berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Gol penyama kedudukan Juventus dicetak Dusan Vlahovic via eksekusi penalti di menit 90+5.

Dalam laga ini, Juventus unggul 1-0 lebih dulu lewat Federico Gatti di menit 19. Skor 1-0 untuk keunggulan Juventus bertahan hingga babak pertama usai.