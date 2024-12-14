Bek Vietnam Enggan Remehkan Timnas Indonesia Diperkuat Tim Pelapis di Piala AFF 2024: Skuad Garuda Tetap Gahar!

BEK Timnas Vietnam, Bui Tien Dung, enggan remehkan Timnas Indonesia yang diperkuat tim pelapis di Piala AFF 2024. Menurutnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tetap tampil gahar.

Bui Tien Dung menilai Skuad Garuda tetap memiliki permainan yang apik dengan kekuatan para pemain muda dan punya tim yang kompak. Alhasil, menurutnya mereka tetap menjadi tantangan besar bagi The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

“Pada turnamen tahun ini, Indonesia mempunyai kekuatan muda dengan banyak pemain baru. Kehadiran pemain muda membawa angin segar bagi timnas, namun hasil pertandingan selalu sulit diketahui sebelum pertandingan dimulai,” kata Bui Tien Dung dilansir dari The Thao 247, Sabtu (14/12/2024).

“Tim Indonesia mempunyai gaya bermain yang gahar, dan kehadiran pemain naturalisasi membuat skuad mereka semakin kompak dan bermain lebih lancar. Oleh karena itu, pertandingan mendatang bukanlah tantangan kecil bagi kami,” imbuhnya.

“Tim Vietnam mempertahankan semangat yang sangat fokus dan secara serius menerapkan taktik yang diusulkan oleh staf pelatih,” pungkasnya.

Ya, Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.