Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Vietnam Enggan Remehkan Timnas Indonesia Diperkuat Tim Pelapis di Piala AFF 2024: Skuad Garuda Tetap Gahar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |13:28 WIB
Bek Vietnam Enggan Remehkan Timnas Indonesia Diperkuat Tim Pelapis di Piala AFF 2024: Skuad Garuda Tetap Gahar!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Vietnam, Bui Tien Dung, enggan remehkan Timnas Indonesia yang diperkuat tim pelapis di Piala AFF 2024. Menurutnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tetap tampil gahar.

Bui Tien Dung menilai Skuad Garuda tetap memiliki permainan yang apik dengan kekuatan para pemain muda dan punya tim yang kompak. Alhasil, menurutnya mereka tetap menjadi tantangan besar bagi The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Timnas Indonesia

“Pada turnamen tahun ini, Indonesia mempunyai kekuatan muda dengan banyak pemain baru. Kehadiran pemain muda membawa angin segar bagi timnas, namun hasil pertandingan selalu sulit diketahui sebelum pertandingan dimulai,” kata Bui Tien Dung dilansir dari The Thao 247, Sabtu (14/12/2024).

“Tim Indonesia mempunyai gaya bermain yang gahar, dan kehadiran pemain naturalisasi membuat skuad mereka semakin kompak dan bermain lebih lancar. Oleh karena itu, pertandingan mendatang bukanlah tantangan kecil bagi kami,” imbuhnya.

“Tim Vietnam mempertahankan semangat yang sangat fokus dan secara serius menerapkan taktik yang diusulkan oleh staf pelatih,” pungkasnya.

Ya, Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658343/sea-games-2027-malaysia-terima-estafet-persiapan-dimulai-dan-cabor-mulai-dimatangkan-mux.webp
SEA Games 2027 Malaysia Terima Estafet: Persiapan Dimulai dan Cabor Mulai Dimatangkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/janice_tjen_kiri_dan_aldila_sutjiadi_menunjukkan.jpg
Dua Emas SEA Games 2025, Janice/Aldila Alokasikan Bonus Rp2 Miliar untuk Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement