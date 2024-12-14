Bawa-Bawa Nama Asnawi Mangkualam, Striker Muda Vietnam Ungkap Ambisi Besar Jebol Gawang Timnas Indonesia

PENYERANG muda Vietnam, Bui Vi Hao, punya ambisi besar jebol gawang Timnas Indonesia saat berhadapan di Piala AFF 2024. Dalam membahas hal itu, Bui Vi Hao turut membawa nama bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Vi Hao menilai Timnas Indonesia tetap tim yang tangguh di Grup B. Pemain 21 tahun itu menyoroti lini pertahanan Skuad Garuda yang dinilai solid dan diperkuat oleh salah satu pemain berpengalaman, yakni Asnawi Mangkualam.

“Pertandingan melawan Indonesia sangat penting. Mereka adalah lawan tangguh di Grup B. Semua persiapan harus dilakukan dengan sangat matang. Lini belakang Indonesia memiliki banyak pemain muda yang seumuran dengan saya,” kata Vi Hao, dilansir dari Znews, Sabtu (14/12/2024).

“Di posisi penyerang sayap kiri, saya akan menghadapi pemain senior yang berpengalaman di skuad Indonesia (Asnawi Mangkualam). Ini akan menjadi tantangan bagi saya maupun tim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Vi Hao mengungkap ambisi besarnya di laga tersebut. Pemain Binh Duong FC itu berambisi untuk bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia jika nantinya dipercaya tampil oleh Kim Sang Sik.

“Pertandingan melawan Indonesia akan cukup sulit. Kami akan menunggu strategi dari pelatih Kim Sang-sik. Jika saya diberi kesempatan bermain, saya akan berusaha mencetak gol dan membawa kemenangan untuk tim,” ujar Vi Hao.