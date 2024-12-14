Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Timnas Thailand vs Malaysia dan Timor Leste vs Singapura!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |07:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Timnas Thailand vs Malaysia dan Timor Leste vs Singapura!
Para pemain Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala AFF 2024 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru siap tersaji, yakni Timnas Thailand vs Malaysia dan Timor Leste vs Singapura.

Ya, ajang Piala AFF 2024 berlanjut hari ini. Ada 2 pertandingan di matchday ketiga Grup A yang akan digelar pada hari ini, Sabtu (14/12/2024).

Timnas Singapura

Salah satunya ada duel seru Timnas Thailand vs Malaysia. Thailand tentunya jadi tantangan berat bagi Malaysia yang masih tampil inkonsisten di Piala AFF 2024.

Malaysia membuka perjalanan di Piala AFF 2024 dengan skor imbang 2-2 melawan Kamboja. Pada matchday kedua yang digelar 11 Desember 2024, Malaysia sukses menang atas Timor Leste, tetapi hasil manis itu diraih dengan susah payah. Laga pun berakhir dengan skor 3-2.

Sementara Thailand, mereka tampil gacor di Piala AFF 2024. Pasukan Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- membuka perjalanan dengan pesta gol ke gawang Timor Leste.

Tak tanggung-tangguh, Thailand menang 10-0 atas Timor Leste. Hasil itu tentu jadi modal berharga Thailand untuk melakoni laga berikutnya di Piala AFF 2024.

Thailand pun diprediksi tampil lebih percaya diri dalam menghadapi Malaysia karena pertandingan akan digelar di kandangnya. Laga Thailand vs Malaysia akan digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, pada Sabtu (14/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Kemudian, ada duel Timnas Timor Leste vs Singapura. Laga ini akan digelar di Hang Day Stadium, Hanoi, pada Sabtu (14/12/2024) pukul 17.30 WIB.

Singapura punya bekal apik jelang melawan Timor Leste. Mereka baru saja membuka perjalanan di Grup A Piala AFF 2024 dengan kemenangan 2-1 atas Kamboja.

Halaman:
1 2
      
