HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Filipina vs Myanmar: Timnas Indonesia Posisi Ke-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |19:58 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Filipina vs Myanmar: Timnas Indonesia Posisi Ke-2
Suasana laga Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/pmnft_official)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Filipina vs Myanmar menarik untuk diketahui. Sebab hasil imbang 1-1 dari laga Filipina vs Myanmar itu ternyata tak mempengaruhi posisi Timnas Indonesia yang kini masih di posisi kedua.

Seperti yang diketahui, bagi Filipina laga melawan Myanmar merupakan aksi pertama mereka di Grup B Piala AFF 2024. Filipina pun langsung diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Hanya saja, Filipina gagal memanfaatkan pertandingan kandang mereka dengan baik. Sebab laga tersebut justru berakhir imbang 1-1.

Myanmar bahkan sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya disamakan Filipina di menit 72 berkat tendangan penalti Bjorn Martin. Dengan hasil imbang itu, Filipina mendapatkan satu poin dan berhak berada di peringkat ketiga.

Timnas Filipina vs Myanmar (instagram/pmnft_official)

Sementara Myanmar kini juga memiliki satu poin dan menempati posisi keempat. Myanmar kalah selisih gol dari Filipina karena itulah ia berada tepat di bawah The Azkals –julukan Timnas Filipina.

Lalu Timnas Indonesia masih di urutan kedua dengan tiga poin. Garuda berpotensi menyalip Vietnam yang kini berada di puncak klasemen dengan jumlah poin yang sama, yakni tiga angka.

