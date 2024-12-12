Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |19:34 WIB
Hasil Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1
Suasana laga Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/pmnft_official)
A
A
A

MANILA - Tim Nasional (Timnas) Filipina berhasil terhindar dari kekalahan saat menjamu Myanmar di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024, pada Kamis (12/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, tim tuan rumah mampu menahan Myanmar dengan skor sama kuat 1-1.

Skor 1-1 tersebut merupakan hasil yang baik untuk Filipina, mengingat mereka sempat tertinggal terlebih dahulu sejak menit 25 lewat gol Maung Maung Lwin. Beruntung pada menit 72, pemain Filipina, Bjorn Martin dapat mencetak gol dari titik putih hingga membuat skor berakhir 1-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Filipina memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Myanmar. Tim berjuluk The Azkals itu mencoba untuk mencuri keunggulan dengan cepat.

Dengan skema 4-1-4-1, Jarvey Gayoso serta Sandro Reyes menjadi tumpuan serangan. Namun, mereka tak mampu menciptakan gol hingga memasuki menit ke-20.

Timnas Myanmar yang dalam tekanan mengandalkan serangan balik cepat. Akan tetapi, pola ini efektif untuk mencetak gol lebih dulu ketimbang tuan rumah.

Timnas Filipina vs Myanmar

Adalah Maung Lwin (25') yang berhasil memaksimalkan peluang untuk menjadi gol. Setelah mencetak gol, Timnas Myanmar kembali ke pola defensif.

Sedangkan, Timnas Filipina yang terus menyerang tak mampu mencetak gol balasan. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Timnas Myanmar 1-0.

