HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di iNews Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:42 WIB
Live di iNews Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Filipina vs Myanmar di Piala AFF 2024
Simak jadwal siaran langsung Timnas Filipina vs Timnas Myanmar di Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@pmnft_official)
MANILA – Live di iNews malam ini! Jadwal siaran langsung Timnas Filipina vs Timnas Myanmar di Piala AFF 2024 sudah diketahui.

Pertandingan antara Timnas Filipina vs Timnas Myanmar itu akan dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Kamis (12/12/2024). Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Di laga pertama, Timnas Myammar takluk 0-1 dari Timnas Indonesia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Sementara itu, Filipina belum bertanding pada awal pekan ini. Alhasil, melawan Myanmar menjadi pertandingan perdana The Azkals pada Piala AMEC 2024.

Keuntungan dipegang Filipina. Sebab, mereka akan bermain di kandang sendiri. Belum lagi, tim pasti sudah memantau kekuatan Myanmar yang bermain lebih dulu.

Christian Rontini dan kawan-kawan memegang keuntungan lain yakni rumput stadion. Filipina tentu sudah terbiasa bermain di lapangan sintetis, tidak seperti Myanmar.

