HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Laos yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Remaja yang Jadi Top Skor Liga Lokal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:28 WIB
3 Pemain Timnas Laos yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Remaja yang Jadi Top Skor Liga Lokal!
Tiga pemain Timnas Laos ini patut diwaspadai Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Timnas Laos yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah top skor liga lokal!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Kendati di atas kertas Indonesia sangat mungkin mengalahkan Laos, tidak ada salahnya mewaspadai tiga pemain di kubu lawan. Apalagi, ketiganya sama-sama tajam di liga lokal.

Lantas, siapa saja tiga pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Timnas Laos yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia

3. Soukphachan Lueanthala

Susunan pemain Timnas Laos di Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@lff_official)

Pemain satu ini merupakan salah satu striker potensial milik Laos. Betapa tidak, Lueanthala (11) sudah mengemas enam gol dari tujuh pertandingan di Liga 1 Laos 2024-2025!

Beruntungnya, Lueanthala belum pernah mencetak gol di Timnas Laos. Striker berusia 22 tahun itu tetap wajib diwaspadai.

2. Chony Wenpaserth

Chony Wenpaserth

Serupa dengan Lueanthala, pemain satu ini juga salah satu striker penuh potensi. Musim ini, Wenpaserth sudah mengoleksi tujuh gol hanya dalam enam pertandingan!

Hebatnya lagi, ia baru berusia 21 tahun. Wenpaserth sendiri sudah mengukir satu gol bersama Timnas Laos dalam 15 pertandingan di semua kompetisi.

