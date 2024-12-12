FIFA Umumkan Tuan Rumah Piala Dunia 2030 dan 2034: Edisi 2030 Digelar di 3 Benua Berbeda, Tuan Rumah 2034 Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia!

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) resmi mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan secara online pada Rabu, 11 Desember 2024. Hasilnya, Piala Dunia 2030 dilaksanakan di tiga benua berbeda yang melibatkan enam negara, yakni Maroko (Afrika), Portugal (Eropa), Spanyol (Eropa), Argentina (Amerika Selatan), Uruguay (Amerika Selatan) dan Paraguay (Amerika Selatan).

Tuan rumah utama pada Piala Dunia 2030 sejatinya Maroko, Spanyol dan Portugal. Mereka terpilih sebagai tuan rumah selain karena fasilitas mumpuni, Jarak geografis di antaranya ketiganya terjangkau, mengingat sangat berdekatan satu sama lain.

(Timnas Spanyol tuan rumah Piala Dunia 2030. (Foto: X/@sefutbol)

Bagaimana dengan Argentina, Uruguay dan Paraguay? Mereka hanya akan menjadi tuan rumah di satu pertandingan. Argentina, Uruguay dan Paraguay ditunjuk sebagai tuan rumah satu pertandingan Piala Dunia 2030 (tepatnya di laga pertama fase grup) untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia.

Sekadar diketahui, Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930. Saat itu, Uruguay terpilih sebagai tuan rumah dan juga keluar sebagai juara setelah menang 4-2 atas Argentina.

Meski hanya menggelar satu pertandingan, wakil-wakil Amerika Selatan dilarang FIFA untuk mengajukan bidding tuan rumah Piala Dunia 2034. Sebab, FIFA melakukan rolling setelah Piala Dunia 2022 digelar di Qatar (Asia) dan 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko (CONCACAF), Piala Dunia 2034 hanya akan dilangsungkan di Asia atau Oseania.

Sampai akhir batas pendaftaran, hanya Arab Saudi yang maju sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Alhasil, negara kaya raya itu terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.