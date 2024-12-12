Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Umumkan Tuan Rumah Piala Dunia 2030 dan 2034: Edisi 2030 Digelar di 3 Benua Berbeda, Tuan Rumah 2034 Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |05:10 WIB
FIFA Umumkan Tuan Rumah Piala Dunia 2030 dan 2034: Edisi 2030 Digelar di 3 Benua Berbeda, Tuan Rumah 2034 Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia!
FIFA umumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034. (Foto: FIFA.com)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) resmi mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan secara online pada Rabu, 11 Desember 2024. Hasilnya, Piala Dunia 2030 dilaksanakan di tiga benua berbeda yang melibatkan enam negara, yakni Maroko (Afrika), Portugal (Eropa), Spanyol (Eropa), Argentina (Amerika Selatan), Uruguay (Amerika Selatan) dan Paraguay (Amerika Selatan).

Tuan rumah utama pada Piala Dunia 2030 sejatinya Maroko, Spanyol dan Portugal. Mereka terpilih sebagai tuan rumah selain karena fasilitas mumpuni, Jarak geografis di antaranya ketiganya terjangkau, mengingat sangat berdekatan satu sama lain.

Timnas Spanyol tuan rumah Piala Dunia 2030. (Foto: X/@sefutbol)

(Timnas Spanyol tuan rumah Piala Dunia 2030. (Foto: X/@sefutbol)

Bagaimana dengan Argentina, Uruguay dan Paraguay? Mereka hanya akan menjadi tuan rumah di satu pertandingan. Argentina, Uruguay dan Paraguay ditunjuk sebagai tuan rumah satu pertandingan Piala Dunia 2030 (tepatnya di laga pertama fase grup) untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia.

Sekadar diketahui, Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930. Saat itu, Uruguay terpilih sebagai tuan rumah dan juga keluar sebagai juara setelah menang 4-2 atas Argentina.

Meski hanya menggelar satu pertandingan, wakil-wakil Amerika Selatan dilarang FIFA untuk mengajukan bidding tuan rumah Piala Dunia 2034. Sebab, FIFA melakukan rolling setelah Piala Dunia 2022 digelar di Qatar (Asia) dan 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko (CONCACAF), Piala Dunia 2034 hanya akan dilangsungkan di Asia atau Oseania.

Sampai akhir batas pendaftaran, hanya Arab Saudi yang maju sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Alhasil, negara kaya raya itu terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172784/fifa_hukum_fam_malaysia_dan_7_pemain_naturalisasi_karena_pemalsuan_dokumen_malaysiant-qNja_large.jpg
Kronologi FIFA Jatuhkan Hukuman ke FAM Malaysia dan 7 Pemain Naturalisasi karena Pemalsuan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3172002/ornella_bellia_jadi_korban_hoaks_mengenai_posisi_fifa_terkait_jabatan_erick_thohir-7VBd_large.jpg
Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161005/ndrc_indonesia_selesaikan_banyak_kasus_antara_pemain_dan_klub_sepakbola_okezone-EJ6e_large.jpg
Apa Itu NDRC Indonesia yang Dapat Pengakuan dari FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/51/3096484/vinicius-jr-raih-trofi-pemain-terbaik-fifa-2024-obati-luka-kalah-di-perebutan-ballon-dor-2024-P0VgbpixGn.jpg
Vinicius Jr Raih Trofi Pemain Terbaik FIFA 2024, Obati Luka Kalah di Perebutan Ballon dOr 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657333/hasil-bwf-world-tour-finals-2025-tiga-wakil-indonesia-rontok-di-laga-kedua-fase-grup-ure.webp
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Tiga Wakil Indonesia Rontok di Laga Kedua Fase Grup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Punya Cara Jenius Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, Bhayangkara FC Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement