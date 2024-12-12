Prediksi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Versi Diego Michiels: Yakin Rebut Gelar Juara!

PREDIKSI Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 versi Diego Michiels menarik diulas. Pemain Borneo FC itu menyatakan optimistis Timnas Indonesia dapat menjadi juara Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Diego Michiels mengatakan selalu mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia. Untuk itu, dia meyakin tim asuhan Shin Tae-yong mampu berprestasi dalam Piala AFF 2024.

"Juara juara juara, menang harus," kata Diego Michiels di Bogor, Selasa (10/11/2024).

Diego mengatakan Timnas Indonesia akan mendapat ujian dari Vietnam pada fase grup. Akan tetapi,, menurutnya Pratama Arhan dan kolega akan menampilkan performa apik untuk meraih kemenangan.

"Vietnam bagus ya, itu saja sih, tapi kalau pribadi saya yakin sekarang kita bisa juara," ucap Diego.