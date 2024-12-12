Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSSI Turut Berduka atas Meninggalnya Legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:49 WIB
PSSI Turut Berduka atas Meninggalnya Legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola
Legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas. (Foto: Instagram/psm_makassar)
JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mewakili federasi mengucapkan turut berduka atas meninggalnya legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola. Mantan bintang PSM itu diketahui meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo, pada Kamis (12/12/2024) pagi WIB.

"Ya kami turut berduka cita karena, pelatih yang memang mau bertanding ini, kendaraan mereka kecelakaan, ada beberapa pesepak bola dan terutama pelatih (yang tewas), dia pernah main di PSM Makassar," kata Arya kepada awak media, termasuk Okezone di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (12/12/2024).

Syamsuddin Batola menjadi korban setelah mobil yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sebuah bus. Syamsuddin sendiri diketahui merupakan salah satu legenda PSM Makassar.

Mendiang Syamsuddin diketahui pernah bermain di PSM Makassar pada periode 1994 - 2002. Dia juga pernah bermain untuk Persim Maros dan Pelita Jaya.

Legenda PSM Makasasar, Syamsuddin Batola Meninggal Dunia

Setelah gantung sepatu, Syamsuddin beralih menjadi pelatih. Dia pernah menjabat sebagai pelatih Persim Maros, pelatih interim PSM Makassar, hingga Direktur Teknik Juku Eja -julukan PSM Makassar.

