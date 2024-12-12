Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Dipecat, Rahmad Darmawan Latih Barito Putera Lagi Usai Cuti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |11:41 WIB
Tak Dipecat, Rahmad Darmawan Latih Barito Putera Lagi Usai Cuti
Rahmad Darmawan sudah kembali dari cuti, akan segera latih Barito Putera lagi. (Foto: Barito Putera)
RAHMAD Darmawan latih Barito Putera lagi setelah balik dari cuti. Hal ini menepis rumor yang menyebut bahwa Rahmad Darmawan akan dipecat sebagai kepala pelatih Barito Putera.

Kembalinya Rahmad Darmawan dikonfirmasi langsung oleh CEO Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman. Dia mengatakan bahwa cuti yang diambil oleh sang pelatih sudah berakhir sehingga akan memimpin timnya lagi mulai pertandingan kontra Dewa United.

Rahmad Darmawan

"Terhitung mulai tanggal 9 Desember kemarin, status cuti yang diajukan oleh Coach Rahmad Darmawan sudah berakhir dan kembali memimpin para penggawa Laskar Antasari dalam melakoni lanjutan Liga 1 musim 2024/25,” kata Hasnuryadi, dikutip dari laman resmi PT LIB, Kamis (12/12/2024).

Sebelumnya, diketahui bahwa RD -sapaan Rahmad Darmawan- mengambil cuti untuk menyelesaikan tugas mendesak. Posisinya sementara digantikan oleh Frans Sinatra Huwae.

Kondisi itu sempat memunculkan rumor bahwa RD bakal segera dipecat oleh Barito Putera. Pasalnya, dari 13 pertandingan di Liga 1 musim ini, timnya baru mengantongi dua kemenangan dan empat kali imbang serta tujuh kali menelan kekalahan.

