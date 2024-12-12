Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Borneo FC Berakhir 1-1, Pieter Huistra Lega Bisa Curi Poin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |04:39 WIB
Persija Jakarta vs Borneo FC Berakhir 1-1, Pieter Huistra Lega Bisa Curi Poin
Laga Persija Jakarta vs Borneo FC. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BOGOR – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, beraksi atas hasil imbang yang didapat timnya saat melawan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Dia lega karena laga berakhir imbang 1-1 sehingga timnya bisa mencuri poin dari tangan Persija dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Pieter Huistra mengaku tidak menyangka Borneo FC bermain cukup apik melawan Persija. Pasalnya, permainan yang disajikan Borneo FC cukup menyulitkan tim tuan rumah sejak awal laga.

Persija Jakarta vs Borneo FC

"Sebuah keajaiban ya, kami main bagus lawan Persija, mengontrol jalannya laga, juga menciptakan banyak kesempatan," kata Pieter Huistra usai laga.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan tidak masalaH Borneo FC tidak dapat mengamankan poin penuh dalam laga, meskipun unggul pemain dari Persija. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dalam laga itu harus bermain dengan 10 orang karena Ondrej Kudela diganjar kartu merah pada menit ke-37.

"Kalau 11 lawan 11 pemain, mungkin kami akan kerepotan. Namun, kita 11 lawan 10 pemain di sini, bisa kontrol laga juga," ujar Pieter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657397/perahu-naga-rebut-medali-emas-ke78-indonesia-dekati-target-sea-games-2025-mwa.webp
Perahu Naga Rebut Medali Emas ke-78, Indonesia Dekati Target SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/timnas_basket_putra_indonesia_vs_filipina.jpg
Unggul di Awal! Timnas Basket Putra Indonesia Kalah Tipis dari Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement