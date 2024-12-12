Persija Jakarta vs Borneo FC Berakhir 1-1, Pieter Huistra Lega Bisa Curi Poin

BOGOR – Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, beraksi atas hasil imbang yang didapat timnya saat melawan Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Dia lega karena laga berakhir imbang 1-1 sehingga timnya bisa mencuri poin dari tangan Persija dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.

Pieter Huistra mengaku tidak menyangka Borneo FC bermain cukup apik melawan Persija. Pasalnya, permainan yang disajikan Borneo FC cukup menyulitkan tim tuan rumah sejak awal laga.

"Sebuah keajaiban ya, kami main bagus lawan Persija, mengontrol jalannya laga, juga menciptakan banyak kesempatan," kata Pieter Huistra usai laga.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan tidak masalaH Borneo FC tidak dapat mengamankan poin penuh dalam laga, meskipun unggul pemain dari Persija. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dalam laga itu harus bermain dengan 10 orang karena Ondrej Kudela diganjar kartu merah pada menit ke-37.

"Kalau 11 lawan 11 pemain, mungkin kami akan kerepotan. Namun, kita 11 lawan 10 pemain di sini, bisa kontrol laga juga," ujar Pieter.