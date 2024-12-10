Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Laga Berakhir 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:08 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Laga Berakhir 1-1
Persija Jakarta ditahan Borneo FC 1-1 secara dramatis (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

BOGOR – Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Macan Kemayoran unggul duluan lewat Gustavo Almeida (86’). Namun, Pesut Etam menyamakan skor di menit akhir lewat Habibi Jusuf (90+9’).

Persija Jakarta vs Borneo FC (Foto: Instagram/@persija)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung bermain menekan sejak awal pertandingan di babak pertama. Macan Kemayoran mencoba untuk mencari gol pertama dengan permainan cepat dan agresif.

Namun demikian, tim besutan Carlos Pena masih kesulitan menembus solidnya pertahanan Pesut Etam. Sementara, Borneo FC masih bersabar untuk mencari momentum serangan balik.

Memasuki pertengahan pertandingan, Borneo FC sudah mulai berani keluar dari tekanan. Pasukan Pieter Huistra bermain dengan serangan tempo lambat namun efektif untuk membongkar pertahanan Persija.

Pada menit ke-37, tuan rumah harus kehilangan Ondrej Kudela karena kartu merah. Bek asal Republik Ceko itu diusir oleh wasit karena kedapatan melakukan pelanggaran keras kepada Kei Hirose.

Wasit yang melakukan pengecekan VAR terlebih dahulu memutuskan Kudela harus terkena kartu merah langsung. Setelah kehilangan satu pemain, Persija langsung ditekan oleh Borneo FC.

Tim tamu memanfaatkan keunggulan pemain dengan serangan cepat ke pertahanan Persija. Namun demikian, hingga pengujung pertandingan babak pertama, belum ada gol yang mampu tercipta.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Borneo FC yang unggul jumlah pemain mencoba menginisiasi serangan lebih awal. Pesut Etam bermain leluasa untuk menekan lini pertahanan Macan Kemayoran.

Walau begitu, tim besutan Carlos Pena itu menerapkan pola defensif yang sangat solid. Sementara, Persija hanya bersabar menunggu untuk menerapkan serangan balik cepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656699/sepatu-sepak-bola-untuk-lepaskan-kreativitas-puma-future-9-resmi-meluncur-di-indonesia-jga.webp
Sepatu Sepak Bola untuk Lepaskan Kreativitas, Puma Future 9 Resmi Meluncur di Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/putri_kusuma_wardani_kalah_dari_an_se_young_dari_k.jpg
Putri KW dan Jafar/Felisha Awali BWF World Tour Finals 2025 dengan Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement