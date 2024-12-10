Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Dramatis, Laga Berakhir 1-1

BOGOR – Hasil Persija Jakarta vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Macan Kemayoran unggul duluan lewat Gustavo Almeida (86’). Namun, Pesut Etam menyamakan skor di menit akhir lewat Habibi Jusuf (90+9’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung bermain menekan sejak awal pertandingan di babak pertama. Macan Kemayoran mencoba untuk mencari gol pertama dengan permainan cepat dan agresif.

Namun demikian, tim besutan Carlos Pena masih kesulitan menembus solidnya pertahanan Pesut Etam. Sementara, Borneo FC masih bersabar untuk mencari momentum serangan balik.

Memasuki pertengahan pertandingan, Borneo FC sudah mulai berani keluar dari tekanan. Pasukan Pieter Huistra bermain dengan serangan tempo lambat namun efektif untuk membongkar pertahanan Persija.

Pada menit ke-37, tuan rumah harus kehilangan Ondrej Kudela karena kartu merah. Bek asal Republik Ceko itu diusir oleh wasit karena kedapatan melakukan pelanggaran keras kepada Kei Hirose.

Wasit yang melakukan pengecekan VAR terlebih dahulu memutuskan Kudela harus terkena kartu merah langsung. Setelah kehilangan satu pemain, Persija langsung ditekan oleh Borneo FC.

Tim tamu memanfaatkan keunggulan pemain dengan serangan cepat ke pertahanan Persija. Namun demikian, hingga pengujung pertandingan babak pertama, belum ada gol yang mampu tercipta.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Borneo FC yang unggul jumlah pemain mencoba menginisiasi serangan lebih awal. Pesut Etam bermain leluasa untuk menekan lini pertahanan Macan Kemayoran.

Walau begitu, tim besutan Carlos Pena itu menerapkan pola defensif yang sangat solid. Sementara, Persija hanya bersabar menunggu untuk menerapkan serangan balik cepat.