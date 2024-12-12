Persija Jakarta Gagal Lanjutkan Tren Kemenangan saat Lawan Borneo FC di Liga 1 2024-2025, Begini Reaksi Carlos Pena

PERSIJA Jakarta gagal lanjutkan tren kemenangan saat lawan Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pun bereaksi.

Carlos Pena mengaku kecewa berat Persija gagal mempertahankan tren kemenangan dalam Liga 1 2024-2025 seperti dua laga sebelumnya. Sebab, Rizky Ridho dan kolega bermain imbang 1-1 dengan Borneo FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa 10 November 2024.

Gol Skuad Macan Kemayoran dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-86, sedangkan gol balasan Borneo FC lewat H Jusuf pada menit ke-90+9. Dalam laga itu, Persija bermain dengan 10 orang pemain setelah Ondrej Kudela diganjar kartu merah pada menit ke-37.

Carlos Pena menyatakan hasil akhir memang tidak sesuai target Persija dan harapan The Jakmania. Namun, tim asuhannya tetap menerima hasil itu dengan lapang dada.

"Kami harus kehilangan dua poin. Kami mengakhiri laga dengan kesedihan dan tidak baik untuk kita," kata Carlos Pena usai laga.