Klasemen Sementara Grup A Piala AFF 2024 Kelar Laga Timnas Malaysia vs Timor Leste: Hampir Dipermalukan, Harimau Malaya Kini Puncaki Grup A

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Malaysia vs Timor Leste menarik untuk diketahui. Pasalnya Malaysia yang nyaris dipermalukan di laga tersebut justru mampu menang dan merebut puncak klasemen Grup A.

Seperti yang diketahui, Grup A baru saja menyelesaikan dua lag di matchday kedua yang berlangsung pada Rabu (11/12/2024). Laga pertama ada Singapura vs Kamboja.

Dalam laga yang digelar di Stadion Nasional, Kallang, Singapura itu, The Lions –julukan Timnas Singapura– berhasil menang dengan skor 2-1. Bagi Singapura, itu merupakan laga pertamanya, sehingga ia pun kini menempati peringkat ketiga dengan 3 poin.

Sementara Kamboja berada di posisi keempat dengan 1 poin karena kekalahan dari Singapura tersebut. Kemudian, Thailand yang tak bermain di matchday kedua kini turun ke posisi kedua.

Sebab Thailand yang awalnya berada di puncak Grup A, resmi digeser oleh Malaysia yang menang 3-2 atas Timor Leste di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Menariknya, Malaysia sejatinya nyaris kalah karena sempat tertinggal 1-2 dari Timor Leste di akhir babak pertama