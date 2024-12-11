Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Exco PSSI soal Pemain Myanmar Tendang Keras Bola ke Kepala Marselino Ferdinan: Kok Masih Ada seperti Itu di Pertandingan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |06:58 WIB
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, angkat bicara soal aksi pemain Timnas Myanmar yang sengaja menendang keras bola ke arah kepala Marselino Ferdinan. Dia menyayangkan terjadinya hal tersebut hingga merasa heran kejadian itu masih ada di pertandingan sepakbola.

Insiden itu tepatnya terjadi saat Timnas Indonesia menundukkan Myanmar 1-0 di laga pertama Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu berlangsung di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024.

Marselino Ferdinan

Dalam laga tersebut, Marselino mendapat perlakuan tidak sportif dari pemain lawan. Salah satu pemain Myanmar, Hein Phyo Win, tampak dengan sengaja menendang bola ke arah kepala Marselino, yang saat itu sedang berada di posisi rentan setelah mendapat tekel keras.

Wasit yang melihat insiden tersebut langsung meniup peluit dan memberikan kartu kuning kepada Phyo Win. Sementara itu, Marselino Ferdinan yang terkapar di lapangan langsung mendapat penanganan serius dari tim medis.

Arya mengatakan, insiden ini membuat PSSI kecewa. Arya menyayangkan perlakuan tidak sportif seperti yang dilakukan oleh Phyo Win masih terjadi dalam sepakbola, terkhusus di Asia Tenggara.

“Ini kita sedih gitu, ya. Kok masih ada seperti itu di pertandingan, kan main bola itu masa depan pemain, berpikir bahwa mencederai pemain (lawan) itu sama seperti mencederai dia juga, itu kan bisa mematahkan karier orang, memutus karier orang, itu kan penghasilan orang juga gitu kan,” kata Arya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di FX Sudirman, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024.

