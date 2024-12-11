Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2024 Hari Ini: Timnas Malaysia vs Timor Leste hingga Singapura vs Kamboja, Live di iNews!

Para pemain Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)

JADWAL siaran langsung Piala AFF 2024 hari ini akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya Timnas Malaysia vs Timor Leste hingga Singapura vs Kamboja. Laga-laga itu akan disiarkan live di iNews.

Ya, ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berlanjut hari ini. Ada dua laga seru yang akan tersaji dengan mempertandingkan tim dari Grup A.

Pertama, ada duel Singapura vs Kamboja. Laga ini akan digelar di National Stadium, Kallang, Singapura, pada Rabu (11/12/2024) pukul 18.00 WIB.

Timnas Singapura tentunya bertekad meraih kemenangan dalam laga ini demi membuka perjalanan dengan manis di Piala AFF 2024. Kans itu pun terbuka lebar karena Singapura yang akan tampil di markasnya sendiri tentunya bakal dapat dukungan penuh dari suporter mereka.

Tetapi, Singapura tetap tak boleh memandang sebelah mata Kamboja. Pasalnya, Kamboja baru saja menahan imbang Malaysia dalam laga perdana Grup A.

Berlaga di Olympic Stadium pada 8 Desember 2024, Kamboja secara mengejutkan bisa menahan imbang Malaysia 2-2. Hasil ini membuat Kamboja tengah menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup A dengan 1 poin.

Tak ayal, menarik menantikan duel Singapura vs Kamboja. Akankah Kamboja melanjutkan tren positifnya demi mempertahankan posisi di 2 besar?

Selain laga itu, ada juga pertemuan Timnas Malaysia vs Timor Leste. Laga ini akan digelar di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (11/12/2024) pukul 20.00 WIB.