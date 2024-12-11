Wasit Kontroversial Hiroki Kasahara Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Laos, Pernah Bikin Shin Tae-yong Keluarkan Kata-Kata Kasar!

WASIT kontroversial asal Jepang, Hiroki Kasahara, akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Pengadil yang satu ini akan dibantu dua asisten wasit yakni Yosuke Takabe (Jepang) dan Apichit Nophuan (Thailand).

Sementara untuk wasit yang bertugas di pinggir lapangan (wasit keempat) adalah Warintorn Sassadee (Thailand). Usut punya usut, Hiroki Kasahara pernah memberikan kenangan buruk kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia U-23.

Hiroki Kasahara pernah memimpin laga final Piala AFF U-23 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Thailand pada medio Agustus 2023. Saat itu, Hiroki Kasahara mengeluarkan beberapa keputusan yang merugikan Timnas Indonesia U-23.

Momen pertama ketika Hiroki Kasahara sama sekali tidak mengeluarkan kartu, meski dalam siaran ulang terlihat jelas pemain Timnas Vietnam U-23 Nguyen Hong Phuc memukul pemain Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz.

(Momen Nguyen Hong Phuc memukul Haykal Alhafiz)

Selain itu dalam situasi serangan balik, Timnas Indonesia U-23 sempat mendapatkan kesempatan mencetak gol lewat Jeam Kelly Sroyer. Namun, wasit memutuskan menganggap Jeam Kelly Sroyer telah terjebak dalam posisi offside.

Keputusan itu membuat Shin Tae-yong naik pitam kepada Hiroki Kasahara. Terlihat dalam siaran ulang, Shin Tae-yong mengeluarkan kata-kata kasar menggunakan bahasa Korea Selatan kepada wasit keempat. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 akhirnya kalah adu penalti dari Vietnam U-23.