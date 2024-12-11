Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang Telak 4-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |17:35 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang Telak 4-1
Persebaya Surabaya menang 4-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
SURABAYA Persebaya Surabaya berhasil menang telak atas Persik Kediri di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025, pada Rabu (11/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, tim berjuluk Bajul Ijo itu menang dengan skor 4-1.

Berkat kemenangan itu, Persebaya makin mantap bertengger di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Tepatnya Persebaya berada di posisi pertama dengan 33 poin, sementara Persik tertahan di posisi 10 dengan 18 angka.

Jalannya Pertandingan

Persebaya Surabaya langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Paul Munster itu mengandalkan serangan cepat serta efektif untuk membongkar pertahanan Persik Kediri.

Tak butuh waktu laman, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- berhasil menciptakan gol pertama. Adalah Mohammed Rashid (3’) yang sukses melepaskan tembakkan keras dari luar kotak penalti.

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri (ig/officialpersebaya)

Tidak lama berselang, Persebaya Surabaya mampu menambah dua gol dalam waktu berdekatan. Francisco Rivera (7’) berhasil memanfaatkan umpan matang Malik Risaldi, kemudian Kasim Botan (9’) sukses memaksimalkan bola rebound.

Persik Kediri yang tertinggal tiga gol kini bermain lebih hati-hati. Memasuki pertengahan pertandingan babak pertama, Macan Putih -julukan Persik Kediri- akhirnya bisa membalaskan satu gol lewat Ramiro Fergonzi (22’).

Hingga pengujung pertandingan di babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Akhirnya, Persebaya Surabaya berhasil mengunci keunggulan atas Persik Kediri 3-1 di paruh pertama.

