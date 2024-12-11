Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Macan Putih Siap Manfaatkan Absennya Bruno Moreira

LAGA seru Persebaya Surabaya vs Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 akan digelar pada sore nanti. Jelang laga itu, Macan Putih -julukan Persik Kediri- siap manfaatkan absennya penggawa Persebaya, Bruno Moreira.

Ya, Persik Kediri mencoba mengambil keuntungan dengan absennya kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira. Bruno Moreira harus absen karena menerima kartu merah di laga melawan Arema FC.

Absennya Bruno Moreira di lini serang membuat Persebaya diprediksi sedikit bermasalah. Hal itu yang coba dimanfaatkan oleh Macan Putih pada Derby Jawa Timur jilid kedua yang dijalani kedua tim.

"Absennya Bruno Moreira bisa menjadi sebuah keuntungan karena kita tahu kualitasnya," kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, Selasa 10 Desember 2024.

Namun, pelatih asal Brasil itu memprediksi absennya Moriera tak membuat lini serang Persebaya mengendur. Menurutnya, ada beberapa pemain bagus yang bisa menggantikan peran sang kapten Bajul Ijo itu.

Hal ini terbukti ketika sisa pertandingan melawan Arema FC. Saat Bruno Moreira keluar, justru motivasi pemain Persebaya tambah semangat.

Menurutnya, siapapun yang dimainkan oleh Paul Munster menggantikan Bruno Moreira, Persebaya tetaplah Persebaya yang berbahaya. Apalagi, kali ini Bajul Ijo bermain di kandang sendiri di hadapan puluhan ribu Bonek.

"Kita tahu Persebaya, kalau tidak ada Bruno, ada Bruno, Bruno, yang lain, untuk itu kita selalu waspadai. Persebaya bermain di kandang selalu memberikan kesulitan buat tim lawan, ini juga sudah kita siapkan, sudah berbicara saat latihan kemarin," tutur Rospide.