Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Bajul Ijo Punya Banyak PR Usai Kalahkan Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |00:00 WIB
Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Bajul Ijo Punya Banyak PR Usai Kalahkan Arema FC
Skuad Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. (Foto: Media Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi meminta kepada anak buahnya untuk melupakan kemenangan atas Arema FC dan fokus mempersiapkan diri menghadapi Persik Kediri di laga selanjutnya. Apalagi Uston melihat ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diperbaiki dari permainan Persebaya.

Ya, laga berat lainnya menanti Persebaya usai menang 3-2 atas Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Laga ini menjadi tiga kali beruntun Persebaya bersua tiga tim asal Jawa Timur, diawali dari lawan Madura United pada 2 Desember 2024, Arema FC 7 Desember 2024, dan Persik Kediri pada 11 Desember 2024.

Setelah laga ini jadwal padat juga akan dijalani Bajul Ijo, melawan Semen Padang pada 15 Desember 2024 di Padang, Sumatera Barat, disusul laga kandang melawan Borneo FC pada 20 Desember 2024, dan ditutup lawatan ke markas Bali United, pada 28 Desember 2024.

Uston Nawawi mengaku sudah menekankan anak asuhnya untuk segera melupakan kemenangan dramatis atas Arema FC, dan bersiap menghadapi Persik Kediri. Apalagi ia menekankan agar kesalahan dua gol yang terjadi ketika melawan Arema FC bisa dihindari, meski kemungkinan besar Paul Munster kembali memimpin tim setelah akumulasi kartunya berakhir.

Persebaya Surabaya vs Arema FC (Avirista Midaada/MPI)

"(Dua gol darı Arema FC) Nanti kita evaluasi melihat dari laga ini, kita tinggalkan sekarang kita persiapan nanti untuk lawan Persik," kata Uston Nawawi, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Menurut Uston, dua gol yang dicetak Arema FC seharusnya tidak perlu terjadi andaikan pemainnya fokus dan lebih tenang. Apalagi saat itu, Persebaya masih memegang kendali serangan, meski sedikit menurun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656839/indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dayung-pencak-silat-dan-panahan-antar-merah-putih-ke-65-emas-pqv.webp
Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dayung, Pencak Silat, dan Panahan Antar Merah Putih ke 65 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Indonesia Raih 72 Emas SEA Games 2025, Erick Thohir Serukan Pecahkan Kutukan 30 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement