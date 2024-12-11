Persebaya Surabaya vs Persik Kediri: Bajul Ijo Punya Banyak PR Usai Kalahkan Arema FC

SURABAYA – Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi meminta kepada anak buahnya untuk melupakan kemenangan atas Arema FC dan fokus mempersiapkan diri menghadapi Persik Kediri di laga selanjutnya. Apalagi Uston melihat ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diperbaiki dari permainan Persebaya.

Ya, laga berat lainnya menanti Persebaya usai menang 3-2 atas Arema FC di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Laga ini menjadi tiga kali beruntun Persebaya bersua tiga tim asal Jawa Timur, diawali dari lawan Madura United pada 2 Desember 2024, Arema FC 7 Desember 2024, dan Persik Kediri pada 11 Desember 2024.

Setelah laga ini jadwal padat juga akan dijalani Bajul Ijo, melawan Semen Padang pada 15 Desember 2024 di Padang, Sumatera Barat, disusul laga kandang melawan Borneo FC pada 20 Desember 2024, dan ditutup lawatan ke markas Bali United, pada 28 Desember 2024.

Uston Nawawi mengaku sudah menekankan anak asuhnya untuk segera melupakan kemenangan dramatis atas Arema FC, dan bersiap menghadapi Persik Kediri. Apalagi ia menekankan agar kesalahan dua gol yang terjadi ketika melawan Arema FC bisa dihindari, meski kemungkinan besar Paul Munster kembali memimpin tim setelah akumulasi kartunya berakhir.

"(Dua gol darı Arema FC) Nanti kita evaluasi melihat dari laga ini, kita tinggalkan sekarang kita persiapan nanti untuk lawan Persik," kata Uston Nawawi, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Menurut Uston, dua gol yang dicetak Arema FC seharusnya tidak perlu terjadi andaikan pemainnya fokus dan lebih tenang. Apalagi saat itu, Persebaya masih memegang kendali serangan, meski sedikit menurun.