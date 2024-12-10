Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tanpa Ze Valente, Persik Kediri Pede Curi Poin di Markas Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |23:17 WIB
Tanpa Ze Valente, Persik Kediri <i>Pede</i> Curi Poin di Markas Persebaya Surabaya
Marcelo Rospide percaya diri Persik Kediri curi poin di markas Persebaya Surabaya (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

SURABAYA – Persik Kediri akan berlaga tanpa Ze Valente saat menantang Persebaya Surabaya di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025. Pun begitu, pelatih Marcelo Rospide tetap percaya diri bisa mencuri poin.

Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu 11 Desember 2024 pukul 15.30 WIB. Valente dipastikan absen!

Persebaya Surabaya

Gelandang asal Portugal itu terkena akumulasi kartu sehingga harus menepi. Rospide mengaku percaya dengan pemain lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Valente.

"Kami kehilangan Ze Valente di lini tengah. Jadi ini situasi yang berimbang, tetapi saya tegaskan kami percaya dengan pemain yang ada dan siapapun yang bermain nantinya," tukas Rospide dalam konferensi pers, Selasa (10/12/2024).

Pria asal Brasil itu mengatakan, tidak ada tim favorit di Derby Jawa Timur. Namun, kemenangan atas Madura United akan menjadi modal positif menghadapi Persebaya.

Kendati begitu, Rospide mengakui Bajul Ijo merupakan tim tangguh dengan pemain-pemain berkualitas. Apalagi, mereka sedang panas dengan meraih empat kemenangan beruntun melawan klub-klub seperti Arema FC dan Persija Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657073/tuan-rumah-tak-tergoyahkan-menpora-erick-fokus-jaga-target-atlet-indonesia-di-sea-games-2025-gnv.webp
Tuan Rumah Tak Tergoyahkan, Menpora Erick Fokus Jaga Target Atlet Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erling_haaland.jpg
Arab Saudi Ambil Alih Barcelona? Ini 4 Pemain yang Bisa Ubah Sejarah Klub Catalan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement