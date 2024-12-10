Tanpa Ze Valente, Persik Kediri Pede Curi Poin di Markas Persebaya Surabaya

SURABAYA – Persik Kediri akan berlaga tanpa Ze Valente saat menantang Persebaya Surabaya di pekan ke-14 Liga 1 2024-2025. Pun begitu, pelatih Marcelo Rospide tetap percaya diri bisa mencuri poin.

Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu 11 Desember 2024 pukul 15.30 WIB. Valente dipastikan absen!

Gelandang asal Portugal itu terkena akumulasi kartu sehingga harus menepi. Rospide mengaku percaya dengan pemain lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Valente.

"Kami kehilangan Ze Valente di lini tengah. Jadi ini situasi yang berimbang, tetapi saya tegaskan kami percaya dengan pemain yang ada dan siapapun yang bermain nantinya," tukas Rospide dalam konferensi pers, Selasa (10/12/2024).

Pria asal Brasil itu mengatakan, tidak ada tim favorit di Derby Jawa Timur. Namun, kemenangan atas Madura United akan menjadi modal positif menghadapi Persebaya.

Kendati begitu, Rospide mengakui Bajul Ijo merupakan tim tangguh dengan pemain-pemain berkualitas. Apalagi, mereka sedang panas dengan meraih empat kemenangan beruntun melawan klub-klub seperti Arema FC dan Persija Jakarta.