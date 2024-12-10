Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:02 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024
Timnas Indonesia akan menjamu Laos besok lusa di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga lanjutan turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 itu akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dan Laos mendapatkan hasil yang bertolak belakang di matchday pertama. Ketika skuad muda Timnas Indonesia menang 1-0 di markas Myanmar, Laos justru menjadi bulan-bulanan saat menjamu Vietnam (kalah 1-4).

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di laga pertama. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di laga pertama. (Foto: PSSI)

Karena itu, di atas kertas Timnas Indonesia disinyalir akan memenangkan pertandingan. Sebab, selain unggul skill, pengalaman pemain Timnas Indonesia tidak kalah dari Laos.

Jika dirata-rata usia para pemainnya, Timnas Indonesia dan Laos merupakan tiga besar tim termuda di AMEC 2024. Rata-rata usia skuad Timnas Indonesia adalah 20,33 tahun alias yang termuda. Sementara itu, skuad Laos adalah 22,54 tahun dan menduduki posisi tiga termuda.

Potensi Timnas Indonesia menang telak atas Laos juga sangat besar. Dari tujuh petemuan di Piala AFF, Timnas Indonesia menang enam kali dan sekali imbang dari Laos.

Dalam dua pertemuan terkini saja di Piala AFF 2014 dan 2020, Timnas Indonesia menang 5-1 atas Laos. Jika menang atas Laos, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal semakin terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/gelandang_rb_leipzig_xaver_schlager.jpg
Profil Xaver Schlager, Gelandang Serbabisa RB Leipzig yang Diincar Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement