Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga lanjutan turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 itu akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB dan live di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dan Laos mendapatkan hasil yang bertolak belakang di matchday pertama. Ketika skuad muda Timnas Indonesia menang 1-0 di markas Myanmar, Laos justru menjadi bulan-bulanan saat menjamu Vietnam (kalah 1-4).

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di laga pertama. (Foto: PSSI)

Karena itu, di atas kertas Timnas Indonesia disinyalir akan memenangkan pertandingan. Sebab, selain unggul skill, pengalaman pemain Timnas Indonesia tidak kalah dari Laos.

Jika dirata-rata usia para pemainnya, Timnas Indonesia dan Laos merupakan tiga besar tim termuda di AMEC 2024. Rata-rata usia skuad Timnas Indonesia adalah 20,33 tahun alias yang termuda. Sementara itu, skuad Laos adalah 22,54 tahun dan menduduki posisi tiga termuda.

Potensi Timnas Indonesia menang telak atas Laos juga sangat besar. Dari tujuh petemuan di Piala AFF, Timnas Indonesia menang enam kali dan sekali imbang dari Laos.

Dalam dua pertemuan terkini saja di Piala AFF 2014 dan 2020, Timnas Indonesia menang 5-1 atas Laos. Jika menang atas Laos, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal semakin terbuka.