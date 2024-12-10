Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Makin Tinggalkan Malaysia, Mulai Tatap Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |06:38 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Makin Tinggalkan Malaysia, Mulai Tatap Vietnam!
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B AMEC 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa (10/12/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia naik satu posisi dari peringkat 125 ke 124 dunia setelah menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) yang berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Kemenangan itu menghasilkan tambahan 1,8 poin bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka Timnas Indonesia meningkat dari 1,135.11 menjadi 1,136.91 angka.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 124 dunia. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia naik ke peringkat 124 dunia. (Foto: PSSI)

Naik satu posisi membuat Timnas Indonesia semakin meninggalkan sang rival di Asia Tenggara, Malaysia. Skuad Harimau Malaya masih tertahan di peringkat 132 dunia.

Skuad asuhan Pau Marti Vicente ini malah kehilangan 0,90 poin imbas bermain 2-2 dengan tim peringkat 180 dunia, Kamboja, di matchday pertama Grup A AMEC 2024. Bagaimana dengan Timnas Vietnam yang menang 4-1 atas Laos di laga pertama Grup B AMEC 2024?

Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan naik satu posisi dari peringkat 116 ke 115 dunia setelah mendapatkan tambahan 1,3 angka. Melihat perolehan angka di matchday pertama, Timnas Indonesia meraup poin yang lebih besar ketimbang Vietnam di ranking FIFA, yakni 1,8 berbanding 1,3.

Timnas Indonesia bisa mendapatkan angka yang lebih besar lagi jika menang atas Vietnam. Duel Timnas Indonesia vs Vietnam tersaji di matchday ketiga Grup B AMEC 2024 yang berlangsung di Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
