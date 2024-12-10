Hasil Madura United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Kabau Sirah Menang 1-0 Berkat Gol Telat!

BANGKALAN – Hasil Madura United vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (10/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Kabau Sirah.

Gol kemenangan dicetak Ryohei Michibuchi (90’). Ini merupakan kemenangan kedua bagi Semen Padang sementara Maruda United kian terbenam di dasar klasemen Liga 1 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim langsung tancap gas sejak awal. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- tampil lebih agresif dengan terus menebar ancaman ke gawang Semen Padang.

Hanya saja, sampai laga memasuki menit ke-20 masih belum ada peluang terbaik yang tercipta. Sementara Semen Padang juga acap kali menebar ancaman gawang tuan rumah lewat skema serangan balik cepat.

Laskar Sape Kerrab nyaris membuka keran golnya di pertengahan babak pertama. Tapi sayangnya, sontekan Maxuel masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Semen Padang.

Setelah itu, laga berjalan cukup alot. Serangan yang dilancarkan kedua tim kerap patah di sepertiga lapangan. Alhasil, Madura United dan Semen Padang bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Kabau Sirah -julukan Semen Padang- tampil lebih agresif. Tim arahan Eduardo Almeida itu mendapat peluang di menit ke-54 lewat tendangan keras Kenneth Ngwoke yang masih bisa diblok pertahanan Madura United.