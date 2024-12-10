Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Kekalahan PSS Sleman 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |01:11 WIB
Penyebab Kekalahan PSS Sleman 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
Laga PSS Sleman vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PENYEBAB kekalahan PSS Sleman 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih PSS Sleman, Mazola Junior, menilai kekalahan itu terjadi karena permasalahan dalam pergantian pemain.

Mazola mengaku tidak memiliki banyak stok pemain di setiap posisi. Alhasil, beberapa pemain di antaranya harus menempati posisi baru.

PSS Sleman vs Persib Bandung

“Seharusnya kita dapat satu poin di pertandingan ini. Tapi kita tidak berhasil mendapatkannya,” ungkap Mazola Junior usai pertandingan.

“Lalu satu lagi, satu pemain kita sakit otot kakinya harus keluar tadi. Jadi, kita banyak dihukum karena itu juga karena pergantian pemain yang tidak sesuai posisi,” lanjutnya.

Soal taktik, Mazola mengaku tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Terbukti, Persib Bandung tidak cukup banyak mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang terutama di babak pertama.

“Tapi, Persib dapat keberuntungan karena gol (kedua) Persib itu kena pemain kita. Itu adalah hasil yang menyakitkan,” ucap Mazola.

Halaman:
1 2
      
