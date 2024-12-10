Lupakan Kekalahan dari Persebaya Surabaya, Arema FC Fokus ke Laga Selanjutnya

SURABAYA - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mau timnya segera melupakan kekalahan dari Persebaya Surabaya di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Sebab ia mau anak buahnya kembali fokus mengingat Arema FC memiliki jadwal yang dapat di Desember 2024 ini.

Setidaknya, Arema FC sudah ditunggu Persis Solo, Persik Kediri, PSBS Biak, hingga Semen Padang selama Desember 2024. Dua laga terdekat menjadi tantangan tersendiri bagi Arema FC, karena jadwalnya yang mepet satu sama lain.

Bahkan Arema FC harus melakukan mobilitas dalam waktu 6 hari cukup tinggi usai laga melawan PSBS Biak di Blitar, langsung terbang ke Padang menjamu Semen Padang pada 27 Desember 2024 mendatang.

Menanggapi jadwal yang padat itu, Cornelli terlebih dahulu akan mengevaluasi Arema usai kekalahan menyakitkan dari Persebaya. Ia ingin anak asuhnya tak lama-lama menyesali kekalahan di Derby Jawa Timur, karena masih ada pertandingan pertandingan ke depan.

"Kita akan persiapkan tim, saya tidak ingin berlarut-larut dengan kekalahan ini. Saya ingin tim saya bisa lebih baik lagi setiap laga," ucap Joel Cornelli, saat konferensi pers virtual di Surabaya, dikutip Selasa (10/12/2024).

Pelatih asal Brasil itu menuturkan, timnya perlu kerja keras untuk meningkatkan peforma dan konsistensi di tiap laga Liga 1. Baginya kekalahan lawan Persebaya bukanlah akhir darı segalanya, terpenting pemain harus terus bekerja keras.

"Kita akan terus melanjutkan kerja keras dan mengoreksinya beberapa kesalahan yang kita lakukan," ucap pelatih berusia 57 tahun ini.

Di sisi lain Pemain Arema FC, Ikhsan Lestaluhu menyatakan, bila evaluasi laga dari Persebaya menjadi bahan darı ia dan teman-temannya untuk berbenah, serta terus bekerja keras.