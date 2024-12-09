Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Laos vs Vietnam: Timnas Indonesia Pepet Vietnam di Puncak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:00 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF 2024 Kelar Laga Laos vs Vietnam: Timnas Indonesia Pepet Vietnam di Puncak!
Timnas Vietnam puncaki klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024. (Foto: Facebook VFF)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala AFF 2024 kelar laga Laos vs Vietnam akan diulas Okezone. Laos baru saja menjamu Vietnam di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) yang berlangsung di di New Laos National Stadium, Senin (9/12/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menang 4-1 atas tuan rumah Laos. Gol-gol kemenangan Timnas Vietnam dicetak Nguyen Hai Long pada menit 58, Nguyen Tien Linh (63’), Nguyen Van Toan (69’) dan Van Vi Nguyen (82’).

Nguyen Tien Linh (jersey putih) bobol gawang Laos. (Foto: Facebook VFF)

(Nguyen Tien Linh (jersey putih) bobol gawang Laos. (Foto: Facebook VFF)

Berkat kemenangan ini, Timnas Vietnam melesat ke puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan tiga angka. Koleksi angka Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik sebenarnya sama persis dengan Timnas Indonesia di posisi dua.

Namun, Timnas Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, di laga lain yang juga berlangsung malam ini, Timnas Indonesia menang 1-0 atas tuan rumah Myanmar.

Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak sang kapten, Asnawi Mangkualam, pada menit 76. Menyusul ke posisi tiga ada Filipina yang belum memainkan pertandingan. Kemudian, di posisi empat dan lima ada Myanmar serta Laos.

Selanjutnya, Myanmar akan tandang ke markas Filipina pada Kamis, 12 Desember 2024. Di hari yang sama, Timnas Indonesia menjamu Laos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/basral_viral.jpg
Viral Basral Graito Hutomo Dipeluk Pelatih Skateboard Malaysia usai Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement