HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024: Langsung Melonjak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |21:33 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024: Langsung Melonjak!
Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di Piala AFF 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Myanmar di matchday pertama Grup B Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Myanmar dalam laga yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB.

Setelah melalui 90 menit pertadingan, Timnas Indonesia menumbangkan tuan rumah Myanmar dengan skor 1-0. Gol Kemenangan Timnas Indonesia dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-76.

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar. (Foto: PSSI)

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar. (Foto: PSSI)

Gol bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan yang mengarah ke kotak penalti Myanmar. Di sana sudah menunggu Kadek Arel yang siap menanduk bola.

Namun, bola mengenai badan Kadel Arel dan mengarah ke Asnawi Mangkualam yang tidak terkawal. Tanpa ampun, Asnawi Mangkualam melepaskan bola yang langsung menghujam gawang Myanmar.

Kemenangan ini tak hanya membuka peluang Timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), tapi juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia untuk menggeser Rwanda.

Timnas Indonesia menggeser Rwanda setelah mendapatkan tambahan 1,8 poin di ranking FIFA, efek menang 1-0 atas Myanmar. Berkat tambahan 1,8 poin ini, perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA bertambah dari 1,135,11 menjadi 1,136.91 poin.

