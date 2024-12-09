Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar: Asnawi Mangkualam Pecah Kebuntuan, Skuad Garuda Unggul 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |21:14 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Myanmar: Asnawi Mangkualam Pecah Kebuntuan, Skuad Garuda Unggul 1-0!
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Myanmar sudah diketahui. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berhasil unggul 1-0 lewat tendangan Asnawi Mangkualam.

Gol dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Gol berawal dari lemparan ke dalam maut dari Pratama Arhan.

Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar

Umpan Arhan disambut pemain Timnas Indonesia tetapi masih bisa ditepis kiper Myanmar. Asnawi pun berhasil menyambut bola rebound dengan tendangannya hingga menjadi gol. Skuad Garuda unggul 1-0!

Ya, laga sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Myanmar tersaji dalam matchday perdana Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia di laga ini. Sebab, hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir Grup B nantinya yang bisa lolos ke babak semifinal.

Selain melawan Myanmar, Timnas Indonesia juga diharapkan sejumlah rival kuat lain di Grup B. Mereka adalah Filipina, Laos, dan juga Vietnam.

Halaman:
1 2
      
