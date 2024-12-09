Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Alot, Skor Masih Imbang 0-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:21 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Alot, Skor Masih Imbang 0-0!
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Kini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini masih ditahan imbang 0-0.

Laga Timnas Indonesia vs Myanmar yang digelar di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin (9/12/2024) malam WIB berjalan sengit. Skuad Garuda yang diperkuat mayoritas para pemain muda sejatinya bisa menciptakan sejumlah peluang emas, tetapi belum bisa dimaksimalkan menjadi gol.

Timnas Indonesia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung intens menyerang di awal laga. Tetapi, usaha demi usaha masih bisa digagalkan pemain Myanmar.

Pada menit ke-4, gawang Timnas Indonesia justru hampir saja kebobolan akibat lengahnya lini pertahanan Timnas indonesia. Beruntung, bola tendangan Lwin Moe Aung masih meleset dari gawang skuad Garuda.

Duel makin sengit setelah itu. Bahkan, pelanggaran keras dilakukan Maung Maung Lwin kepada Arkhan Kaka di tengah laga hingga berbuah kartu kuning dari wasit.

Peluang emas didapat skuad Garuda pada menit ke-14. Marselino Ferdinan mengirim umpan lambung dari sisi kanan gawang yang disambut Hokky Caraka lewat sundulannya. Sayang, bola masih jatuh ke pelukan kiper Myanmar, Zin Nyi Nyi Aung.

Myanmar sendiri makin intens menyerang setelah itu. Tetapi, Cahya Supriadi melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam laga ini.

Skor pun tak kunjung berubah hingga akhir laga, meski Timnas Indonesia punya sederet peluang mencetak gol lewat sepak pojok hingga lemparan ke dalam Pratam Arhan. Laga babak pertama rampung dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656285/jadwal-timnas-voli-putra-indonesia-vs-filipina-di-sea-games-2025-vlq.webp
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/thom_haye.jpg
Thom Haye Siap Pimpin Kebangkitan Persib Bandung, Bobotoh Diminta Penuhi GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement