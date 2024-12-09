Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Direktur Persija Jakarta Harap Jalan Timnas Indonesia Mulus untuk Juara Piala AMEC 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |15:00 WIB
Direktur Persija Jakarta Harap Jalan Timnas Indonesia Mulus untuk Juara Piala AMEC 2024
Timnas Indonesia diharapkan mulus menuju tangga juara Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menilai Timnas Indonesia punya kans besar menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Sebab, Tim Merah Putih dihuni pesepakbola-pesepakbola muda potensial.

Skuad Macan Kemayoran mengirim tiga pemainnya ke Timnas Indonesia untuk turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Ketiga pemain itu adalah Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, dan Rayhan Hannan.

Timnas Indonesia berlatih di Yangon jelang hadapi Timnas Myanmar di AMEC 2024 (Foto: PSSI)

Prapanca mengatakan optimistis Timnas Indonesia dapat berbicara banyak dalam Piala AFF 2024. Ia berharap perjalanan Skuad Garuda mulus tanpa kendala.

"Peluang untuk menjadi juara selalu ada. Semoga perjalanan menuju target itu dipermudah," kata Prapanca dilansir dari laman Persija, Senin (9/12/2024).

Pria berkacamata itu mengaku selalu mendukung penuh dan mendoakan perjuangan Timnas Indonesia. Ia berpesan agar ketiga pemain Persija dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad asuhan Shin Tae-yong.

“Doa terbaik untuk timnas pasti kami haturkan untuk Indonesia,” kata Prapanca.

Halaman:
1 2
      
