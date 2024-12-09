Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Saksikan Live Delay Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di AMEC 2024 di Okezone.com Hari Ini Pukul 16.00 WIB

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:49 WIB
Klik di Sini! Saksikan Live Delay Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di AMEC 2024 di Okezone.com Hari Ini Pukul 16.00 WIB
Saksikan Live Delay Timnas Kamboja vs Malaysia di Okezone.com. (Foto: Okezone.com)
SAKSIKAN live delay Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di matchday pertama Grup A ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) di Okezone.com, Senin (9/12/2024) pukul 16.00 WIB. Anda dapat menyaksikannya dengan mengunjungi welcome page Okezone.com atau klik di sini

Pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- yang kini menempati peringkat 180 dunia tidak mau menumpang lewat di AMEC 2024. Terbukti, Federasi Sepakbola Kamboja memilih menggunakan pemain naturalisasi.

Timnas Kamboja memberi perlawanan di AMEC 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Kamboja memberi perlawanan di AMEC 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Tercatat ada enam pemain naturalisasi yang dibawa pelatih Timnas Kamboja asal Jepang, Koji Gyotoku. Sebanyak enam pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Abdel Kader Coulibaly (Pantai Gading), Andres Nieto (Kolombia), Yudai Ogawa (Jepang), Takaki Ose (Jepang), Mohammed Faeez Khan (Afrika Selatan) dan Hikaru Mizuno (Jepang).

Selain enam pemain naturalisasi, Kamboja juga memiliki dua pemain keturunan, yakni Leng Nora (Ghana-Kamboja) dan Nick Taylor (Amerika Serikat-Kamboja). Kehadiran pemain-pemain ini langsung menaikkan level Kamboja.

Terbukti, Timnas Kamboja sanggup menahan Timnas Malaysia dalam laga semalam! Bahkan Timnas Kamboja hampir menang atas Malaysia jika tidak ada gol di menit akhir.

