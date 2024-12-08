Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Harimau Malaya Buka Perjalanan dengan Ditahan 2-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |19:42 WIB
Hasil Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Harimau Malaya Buka Perjalanan dengan Ditahan 2-2!
Laga Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia. (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

HASIL Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia di laga perdana Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- ditahan 2-2.

Laga Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia berlangsung di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu (8/12/2024) sore WIB. Timnas Malaysia unggul lebih dahulu via gol Stuart Wilkin (35’).

Timnas Kamboja vs Timnas Malaysia

Tetapi kemudian, mereka kena comeback dari Kamboja yang membalas 2 gol via Abdel Kader Coulibaly (52’) dan Sa Ty (60’). Malaysia pun terhindar dari kekalahan berkat gol Fergus Tierney (74’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga. Kedua tim langsung jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih awal.

Malaysia sendiri cukup intens menebar ancaman ke gawang Kamboja. Salah satunya terjadi pada menit ke-13. Tetapi, lini pertahanan Kamboja masih tampil solid kala itu hingga gagal berbuah gol. Kala itu, bola serangan yang datang bisa dihalau Soeuy Visal.

Tak menyerah, Kamboja langsung membangun serangan balik. Pada menit ke-19, mereka nyaris membuka keunggulan lebih dahulu via tendangan keras Sieng Chanthea. Sayangnya, bola yang mengarah tepat ke gawang Malaysia itu masih bisa dihalau Syafiq Ahmad.

Malaysia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-35. Ialah Stuart Wilkin yang mencetak gol lewat sundulannya usai menyambut umpan ciamik dari Daniel Ting. Malaysia unggul 1-0. Keunggulan ini pun terjaga hingga akhir babak pertama.

