HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Bangga Timnas Malaysia Tahan Kamboja 2-2 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Malah Senggol Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |06:08 WIB
Masyarakat Malaysia Bangga Timnas Malaysia Tahan Kamboja 2-2 di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Malah Senggol Timnas Indonesia!
Timnas Malaysia menahan Kamboja 2-2 di Piala ASEAN 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun X @OnefootballM bangga Timnas Malaysia menahan tim peringkat 180 dunia, Kamboja, dengan skor 2-2 di matchday pertama Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC) yang berlangsung di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Minggu 8 Desember 2024 malam WIB.

Akun ini malah menyindir Timnas Indonesia yang pernah kalah 2-3 dari Malaysia di kandang sendiri. Momen itu terjadi di matchday pertama Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang digelar September 2019.

Masyarakat Malaysia bangga Timnas Malaysia tahan Kamboja 2-2. (Foto: X/@OnefootballM)

(Masyarakat Malaysia bangga Timnas Malaysia tahan Kamboja 2-2. (Foto: X/@OnefootballM)

“Bagus bagi Kamboja bisa menahan Malaysia di kandang mereka dibandingkan kalah 2-3,” tulis akun @OnefootballM.

Komentar di atas praktis menimbulkan respons netizen Tanah Air. Netizen Indonesia tidak panas dan malah meledek balik akun tersebut.

“Jangan nangis ya,” tulis akun @idextratime.

“Difahamkan satu level dengan kembang kuburan (Kamboja),” sambung akun @chrisardinho.

“Ini Kamboja yang mulai bagus atau si Kuning (Malaysia) yang memang bapuk?” kata akun @@ygytav.

Hasil imbang ini jelas merugikan Timnas Malaysia yang berambisi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, dihadapkan dengan tim peringkat 180 dunia, di atas kertas skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Namun, faktanya tidak seperti itu.

