Pelatih FC Copenhagen Santai Saja Kevin Diks Gagal Eksekusi Penalti

Kegagalan Kevin Diks mengeksekusi penalti ditanggapi biasa saja oleh sang pelatih (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

KOLDING - Pelatih FC Copenhagen, Jacob Neestrup, santai saja melihat Kevin Diks gagal mengeksekusi penalti. Ia justru melontarkan gurauan kepada bek Timnas Indonesia tersebut usai laga.

FC Copenhagen berhasil menumbangkan Kolding 3-1 di leg pertama perempatfinal Piala Denmark 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Autocentralen Park, Kolding, Denmark pada Sabtu 7 Desember malam WIB.

Gol-gol untuk The Lions dicatatkan oleh Thomas Delaney (8'), William Clem (38'), dan Amin Chiakha (75'). Sedangkan, Kolding hanya mampu membalaskan satu gol via Asker Beck (79').

Dalam laga tersebut, FC Copenhagen yang mendapat penalti pada menit 74 mempercayakan penendang andalannya Diks. Namun, pemain Timnas Indonesia itu gagal mengeksekusi penalti tersebut.

Bola yang terpantul kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Chiakha. Kegagalan ini membuat rekor 100 persen penalti Kevin bersama FC Copenhagen terputus.

Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun itu selalu berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan lewat penalti. Tercatat, 12 gol penalti berhasil dibukukan olehnya.