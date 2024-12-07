Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kolding vs FC Copenhagen di Leg I Perempatfinal Piala Denmark 2024-2025: Meski Gagal Penalti, Kevin Diks Tetap Menang 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |22:51 WIB
Hasil Kolding vs FC Copenhagen di Leg I Perempatfinal Piala Denmark 2024-2025: Meski Gagal Penalti, Kevin Diks Tetap Menang 3-1
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhavn)
A
A
A

KOLDING - Kemenangan manis berhasil diraih FC Copenhagen atas Kolding IF di leg pertama Perempatfinal Piala Denmark 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) malam WIB. Bermain di Autocentralen Park, Kolding, Denmark, tim yang diperkuat bintang Timnas Indonesia, Kevin Diks itu menang dengan skor 3-1.

Perlu diketahui, Kevin Diks tidak masuk sejak menit awal alias tidak dimainkan sebagai starter. Pemain Timnas Indonesia itu baru dimainkan oleh pelatih Jacob Neestrup usai jeda turun minum dengan menggantikan Rodrigo Huesca.

Jalannya Pertandingan

FC Copenhagen yang bermain sebagai tim tamu tampil cukup dominan sejak menit awal. Pasukan Jacob Neestrup sukses membuka keunggulan lewat gol cepat Thomas Delaney pada menit ke-8.

The Lions -julukan FC Copenhagen- semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Mereka tampil cukup dominan ketimbang Kolding IF.

Kevin Diks

Sampai akhirnya, FC Copenhagen sukses menggandakan keunggulan di menit ke-38 lewat gol William Clem. Alhasil, The Lions unggul 2-0 atas Kolding IF di babak pertama.

Usai turun minum, Jacob Neestrup memainkan Kevin Diks pada posisi bek sayap kanan. Pemain Timnas Indonesia itu dimainkan tentunya guna memperkuat lini pertahanan FC Copenhagen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655429/sea-games-2025-janice-tjen-moncer-tim-tenis-putri-indonesia-raih-emas-ke28-ctd.jpg
SEA Games 2025: Janice Tjen Moncer, Tim Tenis Putri Indonesia Raih Emas ke-28Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/12/05/aiman_cahyadi.jpg
Balap Sepeda Indonesia Tancap Gas Raih Emas ke-33 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement