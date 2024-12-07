Hasil Kolding vs FC Copenhagen di Leg I Perempatfinal Piala Denmark 2024-2025: Meski Gagal Penalti, Kevin Diks Tetap Menang 3-1

KOLDING - Kemenangan manis berhasil diraih FC Copenhagen atas Kolding IF di leg pertama Perempatfinal Piala Denmark 2024-2025, pada Sabtu (7/12/2024) malam WIB. Bermain di Autocentralen Park, Kolding, Denmark, tim yang diperkuat bintang Timnas Indonesia, Kevin Diks itu menang dengan skor 3-1.

Perlu diketahui, Kevin Diks tidak masuk sejak menit awal alias tidak dimainkan sebagai starter. Pemain Timnas Indonesia itu baru dimainkan oleh pelatih Jacob Neestrup usai jeda turun minum dengan menggantikan Rodrigo Huesca.

Jalannya Pertandingan

FC Copenhagen yang bermain sebagai tim tamu tampil cukup dominan sejak menit awal. Pasukan Jacob Neestrup sukses membuka keunggulan lewat gol cepat Thomas Delaney pada menit ke-8.

The Lions -julukan FC Copenhagen- semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Mereka tampil cukup dominan ketimbang Kolding IF.

Sampai akhirnya, FC Copenhagen sukses menggandakan keunggulan di menit ke-38 lewat gol William Clem. Alhasil, The Lions unggul 2-0 atas Kolding IF di babak pertama.

Usai turun minum, Jacob Neestrup memainkan Kevin Diks pada posisi bek sayap kanan. Pemain Timnas Indonesia itu dimainkan tentunya guna memperkuat lini pertahanan FC Copenhagen.